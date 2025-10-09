Miguel Socolovich: "Magallanes tiene el mejor bullpen de la liga"

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025-2026 de la LVBP está a la vuelta de la esquina, y es por eso que los equipos no han bajado el pie del acelerador durante estos días de pretemporada. En el caso de los Navegantes del Magallanes, cada entrenamiento es primordial para sus aspiraciones de conquistar el título este año.

Entre las novedades con las que contará el manager Eduardo Pérez en su staff técnico resalta su coach de bullpen: Miguel Socolovich. Y es que hasta hace un par de campañas era uno de los brazos fijos y de mayor experiencia con los que contaban los Leones del Caracas. Ahora, tanto el rol como el equipo han cambiado completamente para él.

Socolovich, agradecido con el Magallanes

Con una nueva etapa ya en desarrollo, el caraqueño no ha tardado en impartir sus conocimientos y sabiduría a los lanzadores de los Navegantes del Magallanes. De hecho, en su rol de coach no ha descubierto nada nuevo -hasta ahora-, ya que desde sus presentaciones como pelotero activo sabía muy bien de la calidad del bullpen filibustero.

"El último año que jugué en la LVBP ya sabía del material que tenía Magallanes. Siempre me ha gustado el bullpen de Magallanes. Tenemos muy buenos brazos como (Anthony) Vizcaya, Wilking (Rodríguez), Enderson (Franco), Felipe (Vásquez). Para mi es el mejor bullpen de la liga", comentó en una entrevista para el canal de Youtube de la organización.

Como muchos recordarán, Miguel Socolovich anunció su retiro en la zafra 2023-2024, y tras eso varios fanáticos llegaron a comentar que podía convertirse en parte del cuerpo técnico de los melenudos. Sin embargo, al final la irrechazable oferta apareció del lado del eterno rival.

"Nunca me pasó por la mente que Magallanes me iba a ofrecer trabajo como coach. Cuando uno pasa a esta faceta ya no importa si es La Guaira, Caracas, o Magallanes; lo que quieres es seguir creciendo como coach. Y eso es lo que yo quiero", dijo Socolovich.

Luego finalizó: "Gracias a Dios estoy con esta organización que siempre en mi carrera le tuve mucho respeto. Estoy contento de pertenecer a los Navegantes del Magallanes en esta nueva faceta".