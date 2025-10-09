Bravos de Margarita espera incorporaciones de alto calibre para buscar el título

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2024/25 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional es una que difícilmente olvidarán los Bravos de Margarita. Los insulares festejaron el regreso a su casa, el Estadio Nueva Esparta, sitio del que se habían tenido que alejar durante los últimos años. Además, lo hicieron por todo lo alto, al conseguir clasificar a su primera Final de por vida en la LVBP.

Si bien el resultado final no fue el que esperaba la fanaticada, ya que Cardenales de Lara fue el conjunto que alzó el trofeo, la campaña sirvió para que Bravos reconectara de gran manera con su afición local, esa que tanto echaba de menos a su equipo en la Isla de Margarita.

Ahora, la misión es clara: seguir en la curva ascendente y que la temporada 2025/26 sea la de la consagración. Meridiano conversó en exclusiva con José Manuel Fernández, gerente deportivo de Bravos de Margarita, quien dio detalles sobre el plan que quiere seguir la organización para dar el siguiente paso.

Bravos de Margarita va por la gloria

"Las expectativas no son otras que repetir lo logrado el año pasado, donde cumplimos todo el calendario. Después de un año como ese, es un compromiso con nosotros mismos y con la afición de Margarita. Esperamos resultados parecidos a los del año pasado, pero con un poco más de suerte al final", fue lo primero que declaró José Manuel Fernández en su entrevista para Meridiano.

Y es que en efecto, a pesar del gran año del que viene Bravos, la junta directiva del equipo no se conforma, y sabe que si afinan detalles, el premio puede ser mayor. "Era una obligación tener más profundidad en la banca, y lo hemos logrado. También estamos muy emocionados porque el retorno de Henry Blanco es muy importante", comentó.

Precisamente es Blanco quien estará encargado de dirigir al equipo, y lo hará justamente un año después de haberse coronado como dirigente de los Cardenales de Lara. "Vimos la oportunidad de contratar a Henry, que estaba disponible. No era fácil sustituir a José Moreno, pero Henry es el candidato perfecto para lo que es el contexto histórico de Bravos en estos momentos".

Además, José Manuel Fernández adelantó algunos de los nombres que se sumarán al poderoso núcleo que ya posee Bravos en estos momentos. "En las próximas horas llegarán Francisco Arcia, Jeremy Rivas, Carlos Pérez y Ramón Flores. Los importados también deben llegar a más tardar el fin de semana. Edward Olivares también es una posibilidad para noviembre", sentenció.