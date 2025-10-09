LVBP

Magallanes confía plenamente en luchar por el título en la temporada 25/26 de la LVBP

Por

Josué Porras Estebanot
Jueves, 09 de octubre de 2025 a las 01:56 pm

Meridiano conversó en exclusiva con Héctor Arias, presidente del Magallanes, sobre las expectativas para la venidera zafra

En exactamente una semana, el próximo 16 de octubre de 2025, los Navegantes del Magallanes harán su estreno en la temporada 2025/26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, cuando se midan a los Caribes de Anzoátegui en el Estadio José Bernardo Pérez, de la ciudad de Valencia.

El equipo filibustero apuntó bastante alto durante la temporada muerta, de la mano de su nuevo gerente, Federico Rojas, quien trajo a piezas del calibre de José Suárez, Ángel Reyes, Sandy León, Thairo Estrada o Rougned Odor, por mencionar solo a algunos. 

Héctor Arias, presidente de los eléctricos, estuvo presente en la rueda de prensa de presentación de la campaña 2025/26 de la LVBP, y Meridiano pudo conversar en exclusiva con él, en una entrevista en la que dio detalles sobre las expectativas sumamente altas que la franquicia tiene para esta venidera zafra. 

Magallanes va por el título

Por supuesto, lo primero de lo que habló Héctor Arias fue de la enorme cantidad de movimientos que realizó "La Nave", para reforzarse de gran manera de cara a esta campaña. "Fue una temporada muerta bien movida en lo que respecta a cambios y movimientos. Creo que trajimos elementos que van a complementar muy bien el roster. La profundidad que tiene el equipo es notable", resaltó.

Del mismo modo, el presidente magallanero destacó la importancia de la llegada de Federico Rojas, quien asumió este año la gerencia del equipo. "Su incorporación fue muy importante. Ha sido bastante efectivo su trabajo. Es un profesional muy capacitado, y su trayectoria lo avala", comentó.

Finalmente, Héctor Arias mostró confianza en que la organización dio los pasos necesarios para aspirar a lo más alto. "Hemos hecho un trabajo interesante. Yo creo que tenemos los elementos suficientes como para poder luchar por el título", sentenció.

Beisbol