El apuesto hermano de Mónica Pasqualotto muy cerquita de Thalía

La actriz y cantante mexicana Thalía se encuentra muy enfocada en la canción que lanza para navidad. La belleza de 50 años, confío en el talento de un actor y modelo venezolano Giancarlo Pasqualotto, para ser el protagonista del video musical que lleva por nombre "Santa Crush".

Detalles del clip

Pasqualotto aparece en el clip como todo un apuesto Santa del Polo Norte, con su traje rojo y sombrero.

El artista que trabajó en grandes telenovelas de Venezuela, se mantiene en excelentes condiciones físicas, las cuales quedan al descubierto en el video, ya disponible en YouTube.

El criollo no dudo en fotografiarse con la protagonista de las novelas "María la del Barrio", "Rosalinda" y María Mercedes”, y comentando que fue el equipo de la mexicano fue quien lo contactó a través de las redes sociales para el proyecto, que describe como algo increíble.

"Apareció un mensaje en Instagram del equipo de Thalía. Me preguntaron si estaba en Miami y si estaba disponible. Estaba un poco incrédulo y cuándo confirmé que era real, comenzó todo éste increíble proyecto", dijo en una conversación.

Un gran papel

En este sentido, resaltó que en el videoclip aporta una presencia cálida y auténtica para todos aquellos que aman la navidad, una de las épocas más bonitas y familiares del año.

"Trabajar en el proyecto y con Thalía es una experiencia muy emotiva. Ha Sido una experiencia que me ha permitido crecer, aprender y disfrutar de la magia y la música de navidad", destacó el criollo.

Desde hace algunos meses la intérprete de "No me enseñaste", había estado trabajando en la producción navideña, muy al estilo y sabor latino.