Famoso actor y cantante venezolano protagoniza el nuevo video de Thalía

Suscríbete a nuestros canales

Este fin de noviembre de 2025, la superestrella mexicana Thalía sacudió las redes con su nuevo video musical “Santa Crush”. Pero la sorpresa no fue solo su regreso navideño, pues, tuvo en su producción al sabor venezolano.

Y es que, el protagonista de este videoclip no fue una modelo cualquiera, sino un actor venezolano cuya carrera poco a poco se ha abierto paso en medios internacionales y es el caraqueño, Giancarlo Pasqualotto.

El venezolano como factor sorpresa en el video de Thalía

La noticia se viralizó de inmediato tras la publicación del clip en el que Pasqualotto asume el papel de un “Santa Crush” encantador, que le da al proyecto audiovisual un aire seductor y hogareño a la propuesta festiva de la azteca. Según sus propias palabras, se trata de “una oportunidad increíble”.

Giancarlo Pasqualotto no es un nombre nuevo en el mundo del entretenimiento venezolano, pero su aparición junto a una figura global como Thalía representa un salto importante.

Él mismo confesó que este proyecto representa “una nueva oportunidad” y agradeció tanto a la cantante como al equipo de producción por haberlo seleccionado. En poco tiempo, el clip acumuló cientos de “me gusta” y comentarios de fans encantados con su interpretación.

"Santa Crush": una Navidad con sabor latino

“Santa Crush” no es una típica canción navideña de villancicos. La propuesta mezcla el espíritu festivo con sensualidad, romanticismo y un estilo moderno. Thalía, desde hace tiempo, ha reimaginado lo que puede ser una canción de diciembre.

En ese contexto, la incorporación de el exintegrante del grupo Estación Central como figura central en el videoclip personificando un Santa “seductor” encaja con esa visión de mezclar nostalgia navideña con un toque moderno, atrevido y atractivo.

El resultado fue un video que llama la atención no solo por la música, sino también por su estética y por ese aire de “romance para diciembre”.

Una gran oportunidad para Giancarlo

Para el también cantante, esta participación significa visibilidad internacional, una carta fuerte en su trayectoria artística. El hecho de aparecer con Thalía una de las artistas latinas más influyentes podría abrirle nuevas puertas, tanto en música como en cine/televisión.

En Instagram escribió: “Es un honor inmenso poder colaborar con una artista tan icónica, y más allá de su fama, he descubierto una persona increíble, genuina y cercana. Esta experiencia me ha llenado de gratitud y me ha recordado que siempre hay algo hermoso por descubrir”.

Por su parte, la actriz acotó en el post: “Gracias a ti por tu confianza. Se logró”. Dicho comentario acumula más de 200 likes, para el momento de esta publicación.