Hermano de Patrick Swayze murió a los 63 años: Presentaba problemas de salud

En Estados Unidos se confirmó la muerte de Sean, hermano de actor y cantante Patrick Swayze. El hombre tenía 63 años y había estado presentado diversos problemas de salud, que lo habían dejado en un terrible estado de vulnerabilidad.

Duro adiós

Afirman que la muerte ocurrió el 15 de diciembre del 2025, en Los Ángeles, California. Fue su prima Rachel M León, quien escribió un desgarrador mensaje, resaltando el profundo amor que le tenía y el respeto por un ser un hombre fuerte.

“Estoy desconsolada al anunciar que mi primo Sean Swayze falleció hoy. Esta fue una foto que tomó recientemente para promocionar el tema del cangrejo de Dirty Dancing. Siempre fue divertido y lleno de vida”, destacó.

En un artículo de TMZ notificaron que Swayze murió de una hemorragia gastrointestinal alta aguda y una acidosis metabólica severa provocadas por cirrosis del hígado.

Dos hermanos en el cielo

La muerte del hombre ocurre 16 años después que la de su hermano Patrick, protagonista de la exitosa película “Ghost: la sombra del amor”, quien partió de este mundo en septiembre del 2009.

El artista que murió a causa de cáncer de páncreas a los 57 años, que se le había detectada en el año 2008.

La partida de ambos deja un profundo dolor en la familia que será imposible de olvidar, aseveró Rachel en el mensaje: “Estamos orando intensamente por toda la familia durante este momento difícil. Sepan que los amamos y que siempre estaremos aquí para ustedes”.