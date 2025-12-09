Muere actor de cine para adultos a los 27 años ¡Paz a su alma!

Suscríbete a nuestros canales

La industria del cine para adultos está de luto, por la muerte del actor Rhett Messerly, mejor conocido como Scott Finn. Los reporten de medios estadounidenses aseguran que el hombre falleció a la edad de 27 años.

Duro mensaje

La triste noticia fue confirmada por la familia del joven a través de las redes sociales, con un doloroso mensaje, resaltando los buenos momentos que tuvo en su vida en el estado Utah.

“Conocido como el bobo por sus compañeros y el chico guapo con buenos músculos por todas las chicas. Siempre tenía una forma especial de hacer sonreír y reír a quienes lo conocían. Y lo más importante, será recordado por su increíble capacidad para ayudar a los demás", escribieron.

En este sentido, indicaron que la muerte del actor fue el pasado 23 de noviembre, sin revelar detalles de qué falleció, dejando interrogantes en el público y seguidores.

Una gran carrera

Messerly comenzó su carrera en la industria del cine para adultos en el año 2018, colaborando con proyectos realizados por compañías reconocidas como Duty y Next Door Studios.

Los actos fúnebres del artista se realizaron el 4 de diciembre en Ben Lomond Stake Center, donde sus familiares y amigos, le dieron el último adiós.

Seguidores del joven han mostrado en redes sociales, la última publicación que realizó escribiendo una reflexión de la ruptura que había tenido este 2025 con su pareja.