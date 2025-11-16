Falleció de manera repentina creadora de contenido: dejó un doloroso mensaje

Suscríbete a nuestros canales

El sábado 15 de noviembre se confirmó la muerte de la creadora de contenido Xiomara “La Golda” Calderón, quien era parte del team del productor puertorriqueño Jorge “Molusco” Pabón. Fue a través de las redes sociales que notificaron la repentina muerte de la mujer.

Grupo de Molusco TV / Cortesía

Duro adiós

La compañía de Molusco, una de las figuras más reconocidas e importantes de Puerto Rico, escribieron un mensaje cargado de dolor y condolencias para los familiares de la joven.

“Hoy es un día muy triste para todos en Molusco LLC, ante el repentino fallecimiento de nuestra querida Xiomara, quien se convirtió en familia y en piedra angular de nuestro equipo. El vacío que deja en sus familiares y allegados va más allá de lo que les puedo explicar”, escribieron.

En este sentido, el equipo del locutor, comediante y personalidad de los medios, pidió a sus miles de seguidores oraciones para el descanso eterno de Xiomara, quien acumulaba 81,6 mil seguidores en Instagram.

¿De qué falleció?

De acuerdo con información recogida en diversos medios de Puerto Rico, Calderón murió de manera repentina ya que no presentaba ninguna enfermedad o padecimiento.

Tras la muerte, internautas resaltaron un mensaje que la mujer había posteado en su perfil de Instagram, siendo su última publicación.

“Me siento agradecida, me siento bendecida, me siento amada, me siento en un tiempo que resurge un momento nuevo. Pídele a Dios en lo que queda del día, que tenga el control de tu vida”, escribió junto a una imagen de un intenso sol.