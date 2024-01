Anuel le pide disculpa al hijo de Molusco por mencionarle en tiradera con Arcángel

Desde hace semanas, el boricua Anuel AA mantiene una tiradera con Arcángel, por medio de las letras de sus canciones y publicaciones en redes sociales, las disputan escalan a personalidades a sus alrededores, cuando los cantantes nombran a familiares o personas en su entorno. En esta oportunidad el trapero Anuel AA se disculpo en privado con el hijo de Molusco Tv, que es un entrevistador en YouTube que se dedica a entrevistar a todos las personalidades en la industrial musical urbana en Puerto Rico.

Ocean Pabón, hijo de Jorge Pabón (Molusco), recibió un mensaje del cantante por Instagram, pero en modo fantasma, que se borra al salirte de la conversación, en donde recibe las disculpas por haberlo mencionado en la tiradera con el estadounidense, le preguntó si le habían hecho bullying por su culpa y aprovecho para ofrecerle una entrevista y se convirtiera en la competencia de su papá.

“Mala mía si te hice sentir mal. Yo lo tiré por picheara, pa’ que la gente se riera, no lo hice de mala intención’... Realmente, no importa si lo hizo de mala intención, me da igual. Por lo menos tuvo el “approach” de ver si yo estaba bien, porque si yo estaba mal, lo iba a saber también”, expresó el adolescente.

Seguidamente, Ocean señaló que le propuso, que si estaba afrontando bullying por esta situación, el podría concederle una entrevista exclusiva para que comenzara su canal de YouTube y convertirse en competencia de su papá. “Él me hablo mierda de ti en la conversación, tu papá no sabe un carajo, él me tira la mala. Yo siempre estuve para él en las entrevistas”, "También insinuó que tu estás en contra de él porque Arcángel te está pagando", apuntó en una entrevista con su padre.

La oferta de realizar la entrevista fue rechazada por Ocean Pabón.