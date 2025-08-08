Esto es lo que dice José Alejandro Rivero sobre estas montas para la R30 en La Rinconada (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Otro de los destacados jinetes quien cumple campaña en el hipódromo La Rinconada es el profesional José Alejandro Rivero, el popular “Camaguan” quien conversó en entrevista la mañana de este viernes 08 de agosto con el equipo de Meridiano Web sobre sus tres montas con la que participará en la reunión 30 del segundo meeting de la temporada 2025.

Hola José Alejandro. Un total de tres compromisos tendrás para la venidera reunión 30. Inicias en la tercera del programa con la yegua Ainhoa del Valle, en distancia de 1.800 metros ¿Cómo estuvo su entrenamiento?

-Tuve la oportunidad de correrla en su anterior prueba. La yegua mejoró mucho del cielo a la tierra corriendo de menor a mayor. Esperemos que en este tiro tenga una partida impecable igualmente corriendo de menor a mayor y estará haciendo una buena actuación.

Luego en la quinta carrera del ciclo no válido montarás al ejemplar castaño Don Thiago, el cual repites la monta por segunda ocasión y es entrenado por la leyenda viviente del hipismo Don César Cachazo.

-Este ejemplar anda muy bien en cancha. Tuve la oportunidad también de correrlo y casi pudimos obtener el triunfo, ganándole casi al importado Perfect La Combee (USA). Nuevamente Don Thiago vuelve a mis manos, corre en este mismo lote. Para mi este ejemplar es uno de los duros de esta competencia. Esperemos que si Dios lo permite estará decidiendo.

Y cierras tus compromisos con Zucchero en la quinta válida para el juego del 5y6 Nacional. Reaparece tras 42 días sin correr y lo conoces a la perfección.

-Se mantiene muy bien en cancha. Su última corrió contra el lote de los tresañeros, él es cuatroañeros, un poco subido. Vuelve a mis manos. Creo que este caballo es la velocidad para la carrera. Esperemos que tenga buen pulmón y poder estar aguantando hasta el final.