Jesús Romero Rojas asegura: Vamos a estar decidiendo con este ejemplar en la carrera del 5y6 (+Video)

El entrenador Jesús Romero Rojas dice presente en la reunión 30 el domingo 10 de agosto en las instalaciones del hipódromo La Rinconada, como parte del desarrollo del segundo meeting del presente año.

Entrevista en vivo: Jesús Romero Rojas ejemplar decidir carrera 5y6 La Rinconada

El nativo de Punto Fijo, Estado Falcón tendrá dos presentados en para el juego del 5y6 Nacional y aprovechó la oportunidad para que los periodistas de Meridiano Web se acercaran a él en la mañana de este viernes 08 de agosto y compartiera su opinión sobre la planificación estratégica de los ejemplares que participarán en la mencionada jornada dominical.

Su percepción siempre es indispensable para los aficionados y nuestros lectores hípicos que conozcan estos detalles al momento de sellar el cuadro.

Trainer Jesús gracias por hacerte la entrevista. Tendrá dos presentados para esta jornada dominical. Comienza en la segunda válida con el ejemplar Dumpling ¿Qué nos puede decir?

-Es un caballo que siempre las corre bien. En esta ocasión le colocamos la gríngola para que el caballo tenga más intención y aceptó el implemento. Lo llevé al aparato y lo hizo muy bien. Vamos a estar decidiendo con este ejemplar Dumpling.

Culminas con la yegua La Dama en la cuarta válida para el juego de las mayorías, con Yaniel Caguado sobre los estribos quien descarga cuatro kilos ¿Cómo ha estado en la preparación de la yegua?

-Ella va a mejora. Hay que verla correr y esperemos que todo salga bien.

Antes culminar la presente entrevista el preparador dijo estás palabras: “Un saludo para toda la afición hípica. Seguir apoyando el 5y6 y continuar trabajando en lo que nos gusta que es el deporte de los caballos como lo es el hipismo. Muchas gracias”.