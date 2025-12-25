Farándula

Así festejaron famosos venezolanos la Noche de Navidad

Los abrazos y regalos no se hicieron esperar en los hogares de famosos criollos 

Por

Elvis González
Jueves, 25 de diciembre de 2025 a las 11:47 am
Árbol de Navidad / Cortesía
Las redes sociales se han inundado de imágenes y videos de famosos venezolanos celebrando a todo dar la Noche de Navidad, también conocida como la llegada del Niño Jesús o Santa. Un día de unión, buena comida y música que celebraron con su gente.

Desde Meridano te mostrado cómo festejaron los criollos luciendo impecables con ropa o pijamas. Mientras que algunos se fueron a destinos exóticos para celebrar por todo lo alto.

Lista de famosos 

Mario Valentino Bruno

Stephany Gutiérrez

Astrid Carolina Herrera

Norkys Batista

Daniel Elbittar

José Andrés Padrón

Isabella Rodríguez

Stephany Abasali 

Sixto Rein

Amanda Dudamel

 

 

 

