Norkys Batista se convierte en El Grinch de Navidad

La temporada navideña ya se siente en las personas que aman, siguen y se divierten con esta época, es el caso de la actriz, modelo y exreina de belleza venezolana Norkys Batista. La criolla posteó en Instagram un divertido video maquillada como El Grinch.

Norkys luciendo hermosa de verde

A la caraqueña maquillaron, peinaron y vistieron como el personaje de película, conocido por ser un gruñón malvado que odia la Navidad.

Jane Pérez fue la encargada de transformar a la actriz, en una sexy y hermosa Grinch, que hizo despertar múltiples comentarios en las redes sociales por lo bien que lució.

La experta en maquillaje resaltó cada punto del rostro de la guapa morena, que participó en el Miss Venezuela 1999, siendo 1ra finalista. El resultado fue espectacular y Batista lo lució con mucha actitud y belleza.

“Moralejas del Grinch. Merry Grinchmas y modelo mi amada Norkys Batista”, escribió la encargada de realizar toda la magia en la cara de la también empresaria.

Respuesta de la actriz

Para la criolla que este año participó en el show de Telemundo “Top Chef VIP”, fue del agrado participar en un maquillaje de fantasía escribiendo: “La que siempre se pasa”.