Real Madrid: Xabi Alonso y la plantilla señalados en plena crisis

La directiva del Real Madrid le dio al proyecto de Xabi Alonso cuatro días de margen tras la derrota ante el Manchester City. No es mucho tiempo, pero si el necesario para que tanto jugadores como entrenador: acuerden una mejora en el juego y revertir los últimos resultados.

El fin de semana los Blancos se enfrentarán contra el Deportivo Alavés como visitante en la Jornada 16 de LaLiga. Un duelo complicado, en un estado que siempre trae problemas y la consigna de: o dan un paso al frente y mejorar la situación del club o habrán serias consecuencias.

Una advertencia que responde a sumar solo dos victorias en los últimos ocho partidos. Un tropiezo más contra el Alavés no solo dejaría contra las cuerdas a Xabi Alonso, también la renovación de Vinicius Jr (por nombrar algo); junto con el trato preferencial de muchos jugadores actuales.

Kylian Mbappé, otro problema para el Real Madrid

Kylian Mbappé no tuvo ni un minuto de juego contra el Manchester City por Champions League. Esto abre un problema importante para el club blanco, ya que el francés representa el 57% de los goles en la temporada 2025-26; no contar con tu atacante más letal mermará la delantero del equipo.

El jugador ha trabajado con los fisios durante las últimas 48 horas, pero hay un dilema: ser titular o actuar como revulsivo en la segunda parte. El duelo en Mendizorroza no será fácil, seguramente veremos a otro equipo cerrado en dos bloques en su propia cancha esperando las contras.

Esto ya ha complicado al Madrid contra: Rayo Vallecano, Girona y Celta de Vigo. El equipo necesita dar un paso adelante para reconducir la situación; apoyaron al entrenador tras la derrota contra el City, pero ahora toca sacar la cara en LaLiga, donde peor se han visto en el año.