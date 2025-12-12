El alarmante dato que ha provocado las derrotas de Leones esta semana

Suscríbete a nuestros canales

A pesar de que los Leones del Caracas han tenido más bajos que altos durante esta temporada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, una de las cosas que se había mantenido en esta franquicia era su gran capacidad ofensiva. No obstante, en sus dos primeros encuentros de la presente semana registran un dato que prende mucho más alarmas.

Desde que comenzó el campeonato, la ofensiva "Melenuda" es la mejor de la Liga. Sin embargo, al finalizar la reciente jornada, los Tigres de Aragua los igualaron en el ranking de average colectivo (.293) y eso tiene una sola explicación.

Leones no está produciendo en la novena semana de la temporada:

Aunque están urgidos de victorias, los capitalinos sumaron su segunda derrota en dos juegos efectuados está semana y lo más sorprendente es que solamente han anotado cuatro carreras en 18 capítulos.

Eso a pesar, de que acumularon 23 imparables entre los duelos del miércoles y el de este jueves, pero la deuda pendiente estuvo en la producción, tras dejar a 22 corredores en circulación y conectaron solamente cuatro indiscutibles con hombres en posición anotadora en 23 oportunidades.

Los caballos no están respondiendo:

Sin duda alguna, es una cifra que debe preocupar al staff de Leones y más aún, contando con nombres como: Salvador Pérez, Harold Castro, Yonathan Daza, Freddy Fermín y toda una alineación poderosa.

Aunado a eso, aunque solamente recibió un par de carreras esta noche, en la semana ya son 12 las veces que les pisaron el plato, lo que quiere decir que el pitcheo no ha reaccionado aún.

Los dirigidos por José Alguacil se mantienen en el último puesto de la tabla de posiciones, pero ahora con récord 19 triunfos y 25 reveses.