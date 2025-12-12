Así quedaron los resultados de la jornada de este jueves en la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

Una nueva jornada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional se disputó este jueves en tres escenarios y por lo tanto, es importante repasar cuáles fueron los resultados en cada uno de ellos.

Los Navegantes del Magallanes y los Tiburones de La Guaira gozaron de una jornada de descanso. Por su parte, hubo compromisos en los estadios de: Nueva Esparta, Maracaibo y Puerto La Cruz.

Águilas superó a Leones por la mínima:

En un desafío sumamente cerrado, el pitcheo de las Águilas del Zulia hizo un extraordinario trabajo, para que los rapaces vencieran por la mínima 2 carreras por 1 a los Leones del Caracas en el estadio Luis Aparicio El Grande.

Leones del Caracas 1-2 Águilas del Zulia.

Tigres se alzó en Margarita:

Por su parte, los Tigres de Aragua le ganaron el desafío de "toma y dame" a los Bravos de Margarita en el estadio Nueva Esparta, con una seguidilla de cuatro rayitas en el sexto que terminó siendo determinante.

Tigres de Aragua 8-5 Bravos de Margarita.

Cardenales pasó la escoba en "Er Chico"

Por su parte, los bates de Cardenales de Lara siguen encendidos y con un total de 15 carreras anotadas, lograron superar a los Caribes de Anzoátegui en el estadio Alfonso "Chico" Carrasquel por segundo día consecutivo.