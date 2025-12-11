Aquí te revelamos a los ejemplares con mucha fortaleza y la jugada larga que te pueden salvar la navidad en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo La Rinconada convoca la reunión 48, este domingo 14 de diciembre, con un total de 13 competencias, que incluye nueve clásicos y una copa, al mismo tiempo habrá la primera edición del Jockey Challenge 56.

La jornada completa inicia a la 1:30 de la tarde y promete intensa acción en el óvalo capitalino.

Brown Sugar: Esta yegua reaparece luego de 63 días sin correr y en su última llegó segunda en el Clásico Ezequiel Zamora (G2). Hay dos puntos a su favor: 1) Es la candidata más cotizada y 2) Es una competidora efectiva y con las excelentes condiciones física-atlética para buscar la victoria en el Clásico Balsamino Moreira (GI).

Otra yegua con mucha fuerza es la castaña importada Sizzle (USA) en la quinta válida para el juego del 5y6 Nacional, preparada por Gabriel Márquez. Viene de llegar quinta en su debut en el principal óvalo del país, así es que no la olviden.

Por último, la yegua Furia que es entrenada por Juan Carlos García Mosquera también suena con mucha fuerza en la quinta válida y favorecida para la distancia de 1.300 metros.

Jugada larga 5y6 nacional: La Rinconada

Atención, aficionados que buscan jugar más allá del ganador: Esta información es clave para sus combinaciones. Una de los candidatos que más gusta para este tipo de jugadas es el ejemplar importado Magicshadow (USA), participante en la tercera válida del 5y6.

Esta competencia es para ejemplares nacionales e importados de cuatro y más años. Magicshadow (USA) será presentado por Gabriel Márquez, por lo que se convierte en una opción muy sólida.