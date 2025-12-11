Hipismo

Bomba hípica: Entérate del ejemplar que logró el mejor ajuste del miércoles y así podrá triunfar a lo grande en el 5y6 de la R48

Se encuentra inscrito para competir en la Copa Ministerio del Poder Popular para la Relaciones Exteriores de la mencionada prueba válida

Por

Jesús R. Cárdenas J.
Jueves, 11 de diciembre de 2025 a las 02:20 pm
Bomba hípica: Entérate del ejemplar que logró el mejor ajuste del miércoles y así podrá triunfar a lo grande en el 5y6 de la R48
Foto: José Antonio Aray.
La última fecha del tercer meeting será este domingo 14 de diciembre en el majestuoso hipódromo La Rinconada, que tiene una programación de 13 carreras que incluyen nueve eventos selectivos y una copa de la reunión número 48.

Precisamente, un total de 14 caballos nacionales e importados de seis y más años, serán los encargados competir en la Copa Ministerio del Poder Popular para la Relaciones Exteriores, en distancia de 1.300 metros y en esta ocasión se dará lugar en la octava competencia, primera válida para el juego de las mayorías.

Catire Pedro: Copa 5y6 R48 La Rinconada Datos hípicos

Uno de estos participantes es Catire Pedro (número 9), un producto de An Serafini en Lady Venezuela que reaparece luego de 112 días sin correr y es entrenado por William Laya para el Stud Gagos.

Al momento de redactar esta nota, el ejemplar maduro lleva un total de nueve triunfos en 47 de lo que es su campaña pistera en el óvalo caraqueño.

En su última competencia, Catire Pedro se enfrentó a los participantes en el Clásico Fundación de Propietarios Hípicos de Venezuela (GI) de la Gala Hípica de Caracas el día 24 de agosto y fue capaz de arribar quinto a 12 cuerpos del ganador Padel.

Ajuste: 5y6 La Rinconada

El nacido y criado en el Haras Vista Hermosa realizó el siguiente ajuste este miércoles 10 de diciembre: 17,1 31 43,4 (600MTS) (EP) 55,4 2P 67,4 4P 82,1/ 2DA VUELTA, COMODO Y TRONANDO AL FINA con remate de 12’’4. Así quedó publicado en la hoja de ejercicios de ajuste de parte de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

Favoritos de la selectiva: Ejemplares

  1. Gran Pepe: Reaparece tras un corto paro de 35 días luce completamente recuperado desde su reaparición en la pista. Para esta ocasión, solo enfrenta un incremento de 100 metros en la distancia, un factor que no representa un impedimento para sus capacidades. Su victoria anterior la consiguió con marcada facilidad, lo que lo perfila como el rival a batir.
  2. Colossus: Otro ejemplar que también está acostumbrado a correr en distancia de aliento, por lo se fajará en la copa. Eso sí, tendrá que enfrentarse a los dos favoritos y estén muy pendiente porque puede pasar a la recta final y conseguir la victoria.
  3. Bravucón: Reaparece luego de 35 días sin correr y es un excelente corredor gracias a la preparación del reconocido Fernando Parilli Araujo. Ojo con esté para las jugadas exóticas.

 

