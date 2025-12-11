Kyle Schwarber reafirma su legado: a un paso de superar a Mark McGwire y Babe Ruth 

Suscríbete a nuestros canales

El toletero de los Phillies de Philadelphia, Kyle Schwarber , está dejando una marca imborrable en la historia de la franquicia y de la Major League Baseball (MLB) con una demostración de poder ofensivo sin precedentes en sus primeros años con el equipo.

Números históricos

La estadística destacada es la de mayor cantidad de jonrones en las primeras cuatro temporadas con un equipo. En esta lista de élite, Kyle Schwarber ha conectado 187 jonrones con los Phillies de Philadelphia en sus primeras cuatro campañas. Actualmente, se encuentra solo detrás de Babe Ruth, quien conectó 189 jonrones con los Yankees de Nueva York, y del líder de todos los tiempos en esta categoría, Mark McGwire, que logró 191 jonrones con los Cardenales de San Luis. Schwarber se ha posicionado justo detrás de dos de los nombres más grandes en la historia de los home runs.

El impacto de Schwarber en Philadelphia

La presencia de Schwarber en esta lista, junto a dos figuras que definieron eras en el béisbol, subraya su valor como la principal fuente de poder ofensivo de los Phillies:

Poder contundente: Desde su llegada, Schwarber ha sido el motor de la ofensiva de Philadelphia. Su enfoque de "bateador de jonrones" ha sido crucial para impulsar al equipo a las etapas finales de la postemporada, incluyendo una aparición en la Serie Mundial en 2022.

Contexto de la época: Es importante notar que McGwire logró su marca durante la controvertida "era de los esteroides" (principios de la década de 2000), una época conocida por récords de poder inflados. Ruth, por su parte, redefinió el juego a principios del siglo XX. El hecho de que Schwarber compita con sus números en la era moderna, que tiene regulaciones de prueba de sustancias más estrictas, resalta la legitimidad de su fuerza.

A la caza del récord: A solo cinco jonrones de superar a Mark McGwire y a tres jonrones de superar a Babe Ruth, se espera que Schwarber rompa estos récords a principios de su quinta temporada con el equipo. Esto lo convertiría en el jugador con más jonrones en sus primeros cinco años con una franquicia en la historia de la MLB, un hito asombroso para un bateador que a menudo ocupa el primer lugar en la alineación.

Los Phillies han encontrado en Schwarber no solo un slugger, sino un líder en el clubhouse y un símbolo de su reciente resurgimiento como contendientes. La próxima temporada será crucial para ver a este toletero inmortalizar su nombre al tope de esta histórica lista de poder.