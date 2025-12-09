¡OFICIAL! Kyle Schwarber regresa a Philadelphia con acuerdo monumental

Suscríbete a nuestros canales

La firma asegura la continuidad del subcampeón al premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Nacional, cerrando un trato que es tanto una declaración de intenciones deportiva como un reconocimiento al valor del poder ofensivo y el liderazgo en el clubhouse.

La apuesta por el poder y liderazgo

Schwarber se ha convertido en sinónimo de la ofensiva de los Phillies. Su regreso, con un valor anual promedio (AAV) de $30 millones, subraya el incalculable valor que la gerencia otorga a su capacidad para cambiar el juego con un solo swing.

Números de MVP: En la temporada 2025, Schwarber tuvo un desempeño superlativo, liderando la Liga Nacional con 56 jonrones y encabezando todas las Grandes Ligas con 132 carreras remolcadas . Su poder lo llevó a ser uno de los tres finalistas del premio MVP.

Motor anímico: Más allá de las estadísticas, Schwarber es reconocido por ser un líder fundamental en el vestuario. Su carisma y compromiso son vitales para mantener la moral alta en un equipo con constantes aspiraciones a la Serie Mundial, y es un favorito incondicional de la afición de Filadelfia.

La nómina de élite de los Phillies

Al ofrecer un contrato de $150 millones a un jugador que se desempeña principalmente como bateador designado (BD), los Phillies confirman su estatus como una de las organizaciones más dispuestas a invertir fuertemente para alcanzar la gloria.

El equipo, que ya cuenta con contratos millonarios como los de Bryce Harper y Trea Turner, acepta el impacto de este nuevo pacto en su nómina, priorizando la producción ofensiva garantizada y la estabilidad del equipo sobre cualquier preocupación de límite salarial.

La re-firma de Schwarber es un mensaje claro: Filadelfia no se conforma con ser un contendiente; está invirtiendo para ser el campeón.