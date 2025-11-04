MLB: Estos serían los mejores destinos para Kyle Schwarber de cara al 2026

Suscríbete a nuestros canales

Kyle Schwarber viene de una temporada 2025 de Grandes Ligas brillante y de cara al próximo año, será uno de los agentes libres más cotizados del mercado. El jardinero y bateador designado ha sido de los mejores jonroneros en los últimos años y sin duda, sus servicios serán buscados por múltiples equipos.

"Schwarbs", como es apodado, brilló con los Phillies de Philadelphia este año y por esa razón es candidato para el premio MVP de la Liga Nacional, ya que conectó más de 50 jonrones y fue un pelotero determinante para esta franquicia.

¿A donde irá Kyle Schwarber?

El poder de Schwarber sigue siendo uno de los más temidos en las Grandes Ligas, y su nombre vuelve a sonar en distintos escenarios de posibles movimientos. Según la página Just Baseball, varios equipos podrían beneficiarse enormemente de su bate zurdo y su capacidad para producir carreras en momentos clave. Phillies, Medias Rojas de Boston Rangers de Texas, Bravos de Atlanta y Rojos de Cincinnati aparecen como los destinos más atractivos para el toletero, cada uno con razones distintas, ya sea por necesidad ofensiva, liderazgo en el clubhouse o experiencia en postemporada.

Entre estos equipos, Philadelphia luce como el destino más lógico para mantener su aporte ofensivo y su conexión con la afición, aunque un regreso a Boston o una llegada a Texas también tendrían sentido por el estilo de juego y las aspiraciones de cada club. Schwarber es de esos peloteros que marcan diferencia con su presencia en el lineup, y donde aterrice, sin duda llevará consigo ese poder que lo ha convertido en una de las figuras más temidas de la MLB.

En 2025, Kyle Schwarber bateó para .240, con 145 hits, entre ellos 23 dobles, dos triples y 56 jonrones. Además, remolcó 132 carreras, anotó 111 y se robó 10 bases, todo esto en 162 juegos.