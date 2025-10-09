MLB: Kyle Schwarber entra al top 3 de este renglón histórico en postemporada

Suscríbete a nuestros canales

Kyle Schwarber es uno de los peloteros más letales en los últimos años en Grandes Ligas. El pelotero de Phillies de Philadelphia es el baluarte de jonrones más importante de la organización; de hecho, entró en el top 3 de máximos jonroneros en la historia de la postemporada.

Schwarber gracias a sus dos cuadrangulares (23 HR) en el Juego 3 vs Dodgers de Los Ángeles; se convirtió en el tercer máximo jonronero en la historia de la postemporada en la MLB. Solo está por detrás del dominicano Manny Ramírez (29 HR) y el venezolano José Altuve (27 HR).

Lo más impresionante de la inmortalización de Kyle, es la cantidad de apariciones en el plato con la que construyó su legado en postemporada. Alcanzó el top 3 con 291 AP, 202 menos que Ramírez (493) y 193 menos que Altuve (484); esto habla de la eficiencia del pelotero cuando llega los playoffs.

Top 10 peloteros con más jonrones en la historia de la postemporada de Grandes Ligas

Ya conocemos el top 3 de los peloteros con más jonrones en la postemporada de la MLB. Sin embargo, el resto de jugadores son de una calidad impresionante, destacando a algunos que siguen en activo en este mismo 2025; dejando de lado a Kyle Schwarber y José Altuve.

Top 10 peloteros con más HR en postemporada

Manny Ramírez: 29 HR José Altuve: 27 HR Kyle Schwarber: 23 HR Bernie Williams: 22 HR Derek Jeter: 20 HR George Springer: 20 HR Alex Bregman: 19 HR Albert Pujols: 19 HR Corey Seager: 19 HR Carlos Correa / Reggie Jackson / Mickey Mantle / Nelson Cruz / Giancarlo Stanton: 18 HR

Jugadores con más HR en una edición de postemporada

En este apartado, vuelve a destacar un pelotero latino como Manny Ramírez en el renglón histórico de jonrones de postemporada. Randy Arozarena literalmente destruyó a sus rivales en la campaña 2020 con 10 vuelacercas; siendo el máximo en una temporada.

Peloteros con más HR en una edición: