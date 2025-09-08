MLB: José Altuve cerca de superar a esta leyenda venezolana

Suscríbete a nuestros canales

José Altuve sigue escribiendo una historia extraordinaria en la MLB con los Astros de Houston, equipo donde ha jugado toda su carrera y se ha colocado entre los mejores jugadores de la franquicia, pero también subiendo cada vez más entre los mejores peloteros venezolanos que han jugada en las Grandes Ligas.

El nivel de los jugadores venezolanos en la MLB sigue reflejándose año tras año en las diferentes estadísticas de poder extra-base, particularmente en la cantidad de dobles conectados. En ese ránking histórico, José Altuve está pisando muy de cerca los talones de Omar Vizquel, consolidando su legado como uno de los más prolíficos bateadores criollos.

Top 2 venezolanos por dobles en MLB

Omar Vizquel (1989–2012)

El campocortista caraqueño conectó 456 dobles durante su extensa carrera de 24 temporadas en la MLB.

José Altuve (2011–presente)

Actualmente, Altuve acumula 453 dobles en su trayectoria.

Con una diferencia de apenas tres dobles, el segunda base de los Astros vive una lucha estadística apasionante en tiempo real.

Altuve también cerca de Luis Aparicio

Las próximas temporadas para José Altuve pueden estar llenas de historia para los venezolanos en la MLB, no solo por si nivel y rendimiento en el terreno de juego que lo llevaran a alcanzar cifras importantes, sino de superar a otros grandes peloteros venezolanos como el único Hall of Fame, Luis Aparacio en departamentos ofensivos como el de carreras anotadas.

Actualmente el jugador de los Astros cuenta con 1230 anotadas, mientras que Aparicio ocupa el cuarto puesto entre los criollos con 1305.