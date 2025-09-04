MLB: José Altuve y Luis Arráez son los únicos venezolanos con estos registros ofensivos

Suscríbete a nuestros canales

En la Major League Baseball llegar a cifras redondas para un bateador no se ve todos los días y menos cuando se habla de los hits. En este caso, los venezolanos José Altuve y Luis Arraez son el claro ejemplo de excelencia ofensiva y sus números así lo respaldan.

Conseguir los 1,000 hits es un hito que marca la carrera de cualquier pelotero. Sin embargo, hacerlo en el menor número de juegos posibles distingue a los bateadores de élite y, en este caso, los criollos cumplen con estas características a la perfección.

La principal figura de los Astros de Houston, José Altuve, es quien lidera este selecto ranking. El segunda base necesitó apenas 786 juegos para alcanzar la cifra mágica, consolidándose como el latinoamericano más rápido en lograrlo. Su consistencia ofensiva, su capacidad de contacto y su disciplina en el plato lo convierten en un referente indiscutible de su generación.

Por su parte, Luis Arráez ocupa el tercer lugar de esta lista, demostrando por qué es el actual campeón de bateo y es ejemplo de constancia con el madero. “La regadera” llegó a estas cifras de hits en 818 juegos, mostrando que su estilo de bateador de contacto sigue teniendo un valor enorme en la era que está siendo dominada por los cuadrangulares.

José Altuve y Luis Arráez, bateadores élite

En este destacado apartado, también se ubican los dominicanos Alberth Pujols y Vladimir Guerrero Jr., respectivamente. La leyenda de los Cardenales de San Luis sumó sus primeros 1,000 imparables en 806 juegos durante los años iniciales de una carrera que lo llevaría a ser uno de los grandes cañoneros de la MLB.

Muy cerca del Arráez, se ubica el primera base de los Toronto Blue Jays, Vladimir Guerrero Jr., quien alcanzó la marca en 827 encuentros, confirmando la huella de los nuevos talentos de este deporte desde su debut.

Finalmente, estos números reflejan el talento de los peloteros latinoamericanos en las Grandes Ligas. Sus registros no solo hablan de talento, sino también de disciplina, preparación que deben tener para tener éxito a nivel ofensivo.