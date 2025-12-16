LVBP: Magallanes se fajó y sacó importante victoria sobre Águilas

Suscríbete a nuestros canales

Cerrado, de alternativas fue la partida de este 15 de diciembre entre Águilas del Zulia y Navegantes del Magallanes en casa de estos últimos, el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia. Bonito pitcheo el que ofrecieron ambas partes donde todo el principal mérito correspondió a sus bullpen.

Los navieros picaron adelante con 1 en la baja del 2do, cuando Renato Núñez largó doble y un poco más adelante, se engomó también por biangular para Diego Velásquez.

Concluido el primer tercio, los abridores iban muy bien pero en la alta del 4to los rapaces igualaron ante Luis Moreno, momento en el que Gabriel Martínez con elevado de sacrificio remolcó a Isaías Tejeda que a su vez ligó sencillo.

Para la baja del 5to, el iniciador del Zulia, Juan Díaz se quedó sin gasolina y ahí Magallanes retomó el control con 2 rayitas; Velasquez obtuvo pasaporte, José Gómez tocó para sacrificio pero terminó acreditándose hit, Carlos Rodríguez bateó fly para sacrificio que trajo 1, Eliézer Alfonzó sonó sencillo que dejó corredores en las esquinas mientras Tucupita Marcano, también con elevado de sacrificio puso la siguiente anotación.

Águilas del Zulia vs Navegantes del Magallanes, cerrado duelo

La visita recortó rápido, con Luis Martínez como relevista, le hicieron 1 en el 6to por otro fly de sacrificio que vino de Martínez, que permitió a Tejada pisar el plato, anotación que se marcó como inmerecida pues este dio imparable pero llegó a segunda por error en fildeo del jardinero Rodríguez e inmediatamente, Ángelo Castellano arribó a la base por pecado del campocorto Velásquez.

Así las cosas, esa igualdad no fue quebrantada en los 9 innings, en la 10ma comenzó como corredor asignado en la intermedia, Alí Castillo lo movió a la antesala tras rodado a primera, y desde ahí anotó gracias al hit de Jaison Chourio que de paso llegó a segunda por error del guardabosques derecho Diego Rincones.

Bajo el contexto, el serpentinero Amilcar Chirinos dio boleto intencional a Andrés Chaparro, Yadier Molina llamó del bullpen a Wandisson Charles, Castellano le recibió con bases llenas, dio elevado de sacrificio que sumó 1 carrera.

LVBP - Beisbol

Silvino Bravo asumió el cierre pero se complicó de manera inesperada con el hit de Marcano que remolcó a Alfonzo, dominó a Andretty Cordero pero Rougned Odor aplicó la Ley del Ex y se la botó al primer envío del turno, la bola salió por el jardín derecho y bajó el telón.

Resultado final: Águilas 5, Navegantes 6.

Ganó Charles (1-0, 0.00 en efectividad, 0.38 de whip), perdió Bracho (2-1, 1.69/0.94).

Con el lauro, Magallanes quedó con marca de 23-25 y alcanzó a Tiburones de La Guaira en el 6to puesto, del mismo modo quedó a 0.5 de Tigres de Aragua en la 5ta plaza y a 1 del Zulia en el 4to.