Henry Blanco explica el éxito de Bravos: "La química se refleja en el terreno"

Bravos de Margarita atraviesa un momento destacado en el campeonato de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). El conjunto insular ocupa el primer lugar de la tabla de posiciones, ostentando un sólido récord de 27 victorias y 21 derrotas en 48 compromisos, a solo dos juegos de distancia de su más cercano perseguidor, Caribes de Anzoátegui.

En medio de este buen desempeño, el timonel del conjunto margariteño, Henry Blanco, conversó en exclusiva con el diario Meridiano sobre el factor clave detrás de la racha ganadora y el trabajo continuo para mantener la armonía dentro del equipo.

La clave del éxito de Bravos

En su intervención, Blanco no solo destacó la disciplina y la entrega, sino también la energía positiva que prevalece. Aseguró que el grupo de peloteros sale cada día con la meta de dar el 100%, agradeciendo también el componente de la "providencia" como parte importante del éxito.

“Le tengo aún más respeto a los muchachos (…) Porque de verdad que si han ganado y todo lo que han conseguido, lo han hecho con sacrificio”, expresó el mánager.

Blanco enfatizó que el ambiente en el club house se traslada directamente al campo de juego: “La química que se crea en el club obviamente (…) Todo lo que se hace allá dentro se refleja en el terreno. Es un equipo bastante aguerrido, obviamente, se trabaja para hacer lo bueno y estos chamos también lo hacen”.

El mánager ha sabido manejar un roster que combina experiencia con el talento joven, logrando cohesionar un grupo que se ha mantenido en la cima de la LVBP durante gran parte de la temporada.

Blanco y su permanencia con la gerencia

Henry Blanco también aprovechó la oportunidad para hablar sobre su relación laboral con la gerencia de Bravos de Margarita. El mánager indicó que el entendimiento mutuo y la fluidez en la comunicación son la base para proyectar una relación a largo plazo.

"La gerencia y yo nos hemos llevado muy bien, de verdad. Creo que la comunicación es lo más importante en esta liga; mientras tenga algo de comunicarles a ellos y ellos contigo, yo creo que la mejor forma de ver los resultados", comentó Blanco, dejando entrever que su permanencia al frente de los Bravos está asegurada por varios años más.

El objetivo inmediato para Henry Blanco y sus Bravos es mantener el ritmo ganador para asegurar la clasificación a la postemporada y consolidarse como el equipo a vencer en el round robin de la LVBP.