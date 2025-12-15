Humberto Correia Jr. hace historia en jornada inolvidable en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Una velada espectacular en el hipódromo capitalino culminó con el triunfo del panameño Ricardo Santana Jr. La jornada, celebrada ante un lleno total, combinó la maestría de jinetes nacionales e internacionales y sorpresas en los clásicos de Grado uno.

La tarde-noche de ayer en La Rinconada se convirtió en el epicentro donde la magia de las carreras de caballos alcanzó su máxima expresión. La jornada de clausura fue una de las más impactantes de la temporada por la calidad del espectáculo y la masiva asistencia. Un lleno rotundo de fanáticos hípicos disfrutó del gran cierre, el cual cuidó cada detalle gracias a la esmerada organización de las autoridades hípicas.

Duelo de Fustas en el Jockey Challenge: La Rinconada

La mezcla de talentos entre los jinetes del patio y los invitados internacionales se tradujo en la primera edición del esperado Jockey Challenge 56. Este desafío de maestría en la silla culminó con la victoria del jinete panameño Ricardo Santana Jr., quien demostró su calidad ante la élite de la fusta.

La adrenalina propia del evento comenzó a tomar temperatura en la segunda prueba de la tarde, con la celebración del XX Clásico “Senegal” (GI) en recorrido de 1.100 metros. La yegua Latina Parts, presentada por Humberto Correia Jr., se alzó como protagonista al propinar una gran sorpresa en taquilla, y dejo un alto dividendo de Bs 1.039,50.

Doblete de Correia en los Clásicos: Primera vez en su carrera

Pero Humberto Correia Jr., un joven entrenador que presentó solo dos ejemplares en la jornada, tenía más reservado para el público. Su segundo presentado, la castaña de tres años Princesa Fina, dominó el Primer Clásico Internacional “Ramón Alfredo Domínguez”. La yegua se impuso por más de ocho cuerpos, y detiene el cronómetro en 112.3 para el recorrido de la prueba, para sí asegurar un doblete memorable para el entrenador.

Joven entrenador: Victorias Selectivas Reunión 48

Con estos dos triunfos clásicos, obtenidos con la totalidad de sus presentados en la jornada, Humberto Correia Jr. selló una actuación de ensueño. El joven entrenador no solo demostró una notable eficacia, sino que también ganó dos clásicos Grado 1 por primera vez en su corta carrera profesional.

Su doblete, que incluyó la gran sorpresa con Latina Parts y la contundente victoria de Princesa Fina, lo convierte en uno de los nombres destacados del cierre de temporada. Con esta actuación, proyecta a su cuadra hacia el primer nivel de la hípica nacional y anticipa un 2026. memorable.