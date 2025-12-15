El pitcheo de Leones no levanta y se mantiene como el más castigado de la campaña

Suscríbete a nuestros canales

Desde que comenzó la temporada, el mayor problema de los Leones del Caracas, es su pitcheo, un mal que no han logrado corregir con el pasar de las semanas y las estadísticas siguen siendo alarmantes.

Los capitalinos sumaron su derrota número 26 de la presente campaña este domingo, tras ser derrotados por los Cardenales de Lara con marcador de 14 carreras por 5 en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez.

Leones y sus llamativas estadísticas de pitcheo:

Este resultado reciente, simplemente agudizó el problema del Caracas, quienes se mantienen como el equipo con peor efectividad colectiva (5.72). Lo curioso es que lanzan curiosamente mejor en la carretera (5.58) que en el estadio Monumental (5.88) y eso ha sido uno de los factores más perjudiciales, siendo el único conjunto que no juega por encima de .500 en su recinto (11-11).

Los dirigidos por José Alguacil, son los peores de la Liga en: hits permitidos (484), carreras permitidas (289), carreras limpias (259); siendo los únicos que han aceptado más de 250 rayitas limpias en el torneo.

Además, son los que han sido víctimas de más cuadrangulares (55), con un porcentaje de 1.22 jonrones permitidos por cada nueve innings y el porcentaje de indiscutibles de sus rivales contra ellos es de 10.69 por cada nueve episodios.

Sin duda alguna, luchar con un cuerpo de lanzadores que se mantenga en los últimos puestos de todos esos renglones fundamentales, es cuesta arriba y esa es la principal razón por la que la novena de Alguacil no ha logrado levantar, hasta el momento.

Las excepciones:

Aunque son pocas, Leones cuenta con tres noticias sumamente positivas que han sido de gran ayuda entre sus pitchers. Wilmer Font, quien está lanzando bastante bien y de hecho, viene de ser MVP de la Liga en la semana anterior; también hay que destacar la labor del abridor José Torres, con récord positivo de 3-0 y en el relevo, la labor de Ricardo Rodríguez ha sido el más solvente con efectividad de apenas 1.77.