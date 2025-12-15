Resultados de LVBP en la jornada de este domingo

Suscríbete a nuestros canales

Una nueva semana de la temporada 2025-2026 en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional concluyó este domingo y la mayoría de los desafíos estuvo electrizante, por lo tanto, es importante como quedaron los resultados en cada uno de los recintos.

La jornada comenzó a las 1:00pm hasta poco más de las 9:00pm y tres novenas ganaron por la mínima, incluyendo una terreneada en Maracaibo.

Tiburones ganó en casa ante Bravos:

Los Tiburones de La Guaira mantienen vivas sus aspiraciones de meterse de manera directa en el Round Robin y en esta jornada le ganaron un duelo de toma y dame a los Bravos de Margarita, con un bambinazo decisivo de Gabriel Arias.

Bravos de Margarita 8-9 Tiburones de La Guaira.

Caribes pasó la escoba ante Tigres:

Por su parte, Diego Infante volvió a ser el verdugo de Tigres de Aragua, guiando la barrida de Caribes de Anzoátegui con un nuevo cuadrangular clutch en el estadio Alfonso Chico Carrasquel.

Tigres de Aragua 3-4 Caribes de Anzoátegui.

Águilas deja tendido a Magallanes:

En el tercer encuentro de la jornada, las Águilas del Zulia vencieron a los Navegantes del Magallanes por la vía del "caballito", luego de un boleto con bases llenas que recibió Aeverson Arteaga en el último episodio, para dejar en el terreno a la "Nave Turca".

Navegantes del Magallanes 3-4 Águilas del Zulia.

Cardenales castiga al pitcheo de Leones:

El último desafío de la jornada, fue el que quedó abierto, motivado a que la ofensiva de Cardenales de Lara desplegó todo su poderío contra el pitcheo de los Leones del Caracas en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez.