El monto sellado del 5y6 supera el millón de dólares en La Rinconada

La tarde de este domingo 14 de diciembre de 2025 se realizó la reunión número 48 de la temporada hípica nacional en el Hipódromo Internacional La Rinconada. La jornada contó con 13 carreras, donde se disputaron nueve clásicos de grado I y tres de ellos de categoría internacional.

Más de $1 millón de dólares recolectados en el monto sellado

La primera de las carreras que se corrió este domingo la ganó la yegua Fleet Street con la monta del jinete profesional Jhonathan Aray, registrando un tiempo de 72"1 en 1.200 metros para llevarse el Clásico Balsamino Moreira GI en su primera edición.

Seguidamente, se disputó el Clásico Senegal GI, en recorrido de 1.100 metros, donde el triunfo lo logró la yegua Latina Parts con la conducción del joven profesional Yoelbis González y entrenada por Humberto Correia Jr. El tiempo oficial fue de 66"2 en la distancia.

La tercera carrera de la programación vio la disputa del primer Clásico Internacional Emisael Jaramillo GI en distancia de 1.800 metros. La victoria la alcanzó la yegua chilena Steady, del Stud Doña Ester y presentada por Juan Carlos García Mosquera bajo la monta de Francisco Quevedo, quien recorrió la distancia en 113"2.

A continuación, se disputó la XX Edición del Clásico Cañonero GI, en distancia de 1.100 metros, donde la victoria fue para el potro Star White con la monta de Francisco Quevedo y presentado por Carlos Luis Uzcátegui. El crono oficial fue de 67"1 en el recorrido.

La quinta carrera de la programación realizó la LXIII edición del Clásico Comparación GI, en distancia de 1.600 metros, con triunfo de la potranca Star of God, presentada por Pedro Coronil y llevada por José Alejandro Rivero, con un tiempo oficial de 98"3.

La sexta carrera no válida se realizó para disputar la primera edición del Clásico Sr. Kelvin Álvarez GI, donde la victoria la consiguió la yegua Ekati King, montada por Johan Aranguren y entrenada por Gabriel Márquez.

La última carrera no válida no contó con una selectiva en disputa, pero fue en 1.400 metros y el triunfo fue para la yegua argentina Silk Eyes, presentada por Rafael Cartolano y montada por José Alejandro Rivero. Dejó un tiempo oficial de 79"1.

El juego nacional del 5y6 logró finalizar el año con más de $1 millón de dólares recolectados (al cambio oficial del Banco Central de Venezuela), alcanzando un monto total sellado de Bs. 272.742.500,00, de los cuales Bs. 147.280.950,00 se repartirán entre los afortunados ganadores con los cuadros de seis aciertos.