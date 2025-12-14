LVBP: Wilson García revela la clave de su éxito con los Bravos de Margarita

Suscríbete a nuestros canales

La temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional ha tenido protagonistas claros, y uno de ellos es el bateador designado de los Bravos de Margarita, Wilson García, quien atraviesa un momento ofensivo notable y así sus números lo reflejan.

El pelotero de 31 años ha evidenciado una producción que ha sido determinante para el buen andar del conjunto insular, que se mantiene en la primera posición de la tabla de clasificación, gracias a una combinación de pitcheo sólido y bateo oportuno.

Tomando todo esto en consideración, el criollo habló en exclusiva para Meridiano antes del compromiso de este domingo 14 de diciembre ante los Tiburones de La Guaira, con la finalidad de dar a conocer todo lo que ha sido su éxito ofensivo durante toda la ronda regular de la pelota criolla.

Wilson García – Bravos de Margarita

El propio jugador reconoce que los resultados no son producto del azar. La constancia en el trabajo diario, la armonía dentro del clubhouse y la confianza del cuerpo técnico han sido factores decisivos. “Una temporada que para nadie es un secreto que están saliendo las cosas super bien; el equipo está bien, gracias a Dios. Siempre he dicho, creo que el trabajo a diario que estoy haciendo con Yunil, la confianza del manager que me pone todos los días en el lineup, yo creo que eso es fundamental para obtener los resultados que se están dando en lo personal y, gracias a Dios, he dado los batazos importantes para el equipo”, afirmó.

Asimismo, no dudó al señalar que la confianza del mánager Henry Blanco ha sido uno de los pilares de su rendimiento. “La confianza que te da Henry para jugar es una confianza inexplicable, porque es un tipo que siempre está pendiente de ti todos los días para que des el 100%, para que tú juegues duro y que tú seas esa persona que él quiere ver jugar, y creo que esa confianza hay que respetarla, por eso hay que trabajar fuerte como lo estamos haciendo. Todos estamos en la misma página y creo que cada uno está tratando de dar este granito de arena y creo que con el pitcheo y la profundidad que tenemos, yo creo que vamos a llegar muy lejos”, destacó.

Otro aspecto fundamental ha sido el trabajo constante junto al coach Yunil, con quien analiza cada turno al bate y ajusta detalles técnicos según el rival. “Trabajar. Cuando llegó, todos los días al terreno, me enfoco en mi bateo y trato de hablar con Yunil sobre cómo me lanzaron anteriormente y cómo me podrían lanzar el día del juego. Me siento súper cómodo trabajando con él; en un momento de la temporada que estaba un poquito perdido, él se dio cuenta de una vez y, gracias a Dios, pudimos hacer el ajuste. Yo creo que los jonrones, los extrabases son de las cosas por las que me trajeron a este equipo y yo estoy enfocado en eso”, comentó.

De igual forma, dio a conocer sus diferentes estrategias para sacar el mayor provecho de sus turnos. “Yo siempre he sido agresivo en el home, siempre me he caracterizado por eso, por tener esa agresividad en la caja de bateo de hacer swing al primer o segundo pitcheo lo más temprano posible; trato de buscar un lanzamiento cómodo y lo que más me fortalece a mí es que no paró el swing. Sé que a veces hay pitchers que me van a lanzar difícil, pero yo me he concentrado lo más posible para ayudar al equipo”, explicó.

Finalmente, más allá de lo deportivo, el bateador ambidiestro se muestra agradecido con la gerencia de los Bravos de Margarita por brindarle continuidad y protagonismo en esta temporada. “Agradecido con Dios, con la gerencia de los Bravos de Margarita; realmente era algo que necesitaba para mí, para mi carrera, porque es un equipo que sí está valorando y que me va a poder poner a jugar todos los días y eso es lo que más me motiva cada día. Para la fanaticada de La Guaira le mando saludos y a la fanaticada de Margarita, que nos sigan apoyando y que den el 100%, que eso es lo que nos motiva a nosotros a dar lo mejor”, finalizó.