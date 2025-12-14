Star White fue el mejor del XX Clásico Cañonero

Suscríbete a nuestros canales

Star White, bajo la conducción de Francisco Quevedo y el entrenamiento de Carlos Luis Uzcátegui, se erigió como el mejor potro del XX Clásico Cañonero tras obtener una brillante victoria. Con este triunfo, el ejemplar se convirtió además en el dosañero con más victorias de la temporada, acumulando cinco triunfos en ocho presentaciones.

El desarrollo de la competencia tuvo a Mister Will y Banderas disputando la delantera, mientras que Zorro Viejo se ubicaba en el tercer puesto. Al paso de los primeros 400 metros, cubiertos en 24” exactos, Star White marchaba en la cuarta posición, a la expectativa.

Al iniciar el giro de la última curva, Francisco Quevedo ejecutó la jugada decisiva al buscar un pase por la baranda, maniobra que le permitió tomar la punta de manera contundente. De forma simultánea, Robert Capriles, quien guiaba a Niño del Cielo, comenzó su avance. Los 800 metros fueron recorridos en 47”4.

La recta final ofreció un emocionante duelo entre Star White y Niño del Cielo, en un vibrante toma y dame que mantuvo a los aficionados de pie. Tanto Quevedo como Capriles exigieron al máximo a sus conducidos, pero fue Star White quien demostró su superioridad para sellar el triunfo. Por su parte, Niño del Cielo, que debutaba en esta prueba selectiva, dejó una grata impresión y se perfila como uno de los principales aspirantes a las carreras más importantes para potros de tres años en la temporada 2026.

El tiempo de la carrera fue de 67'1 para el recorrido de 1100 metros. El dividendo a ganador fue de Bs. 135,87, mientras que la exacta pagó Bs. 872,35.