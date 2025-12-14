La "reconfiguración" de los Mets suma poder con Jorge Polanco

Suscríbete a nuestros canales

Los Mets de Nueva York han dado un golpe en el mercado de la agencia libre al asegurar al infielder dominicano Jorge Polanco, un movimiento que se concretó por dos años y un valor de 40 millones de dólares. Este pacto se enmarca en la estrategia que la directiva ha denominado una "reconfiguración" del roster, buscando mantener la competitividad a pesar de la salida de figuras clave de la franquicia.

Un giro estratégico

El acuerdo con Polanco llega en un momento crucial para los Mets. A pesar de haber dejado ir a pilares como Pete Alonso, Brandon Nimmo y Edwin Díaz, la gerencia se ha resistido a catalogar la temporada baja como una reconstrucción. La firma del ambidiestro de 32 años es la materialización de su promesa de seguir siendo un equipo competitivo. Polanco se une a otros fichajes notables, como el infielder Semien y el cerrador Devin Williams, con el objetivo de solidificar el cuadro interior y añadir potencia a la ofensiva.

El factor Polanco: desempeño y resiliencia

Polanco, un jugador con 12 años de carrera y una línea de por vida de .263/.330/.442, viene de una destacada temporada 2025 con los Marineros de Seattle, donde recuperó su nivel ofensivo.

En la temporada 2025 con los Marineros, Polanco registró una sólida línea ofensiva de .265/.326/.495, lo que se traduce en un OPS de .821. Su poder se evidenció con 26 cuadrangulares y fue un motor de producción con 78 carreras remolcadas.

Lo que realmente disparó su valor fue su actuación épica en la postemporada, donde se consolidó como un jugador de momentos decisivos. Polanco conectó dos jonrones vitales en la Serie Divisional de la Liga Americana (SDLA) y selló el bateo que envió a Seattle a la Serie de Campeonato de la Liga Americana (SCLA) con un walk-off single en el Juego 5.

Además de su versatilidad con el bate (posee un OPS de .787 como zurdo y de .737 como derecho), los Mets valoran su flexibilidad defensiva. Aunque su rol principal se proyecta como bateador designado y segunda base, puede cubrir la tercera almohadilla si es necesario. Su mejora en la caja de bateo en estadios difíciles para los hitters, como el T-Mobile Park en 2025, sugiere que su producción puede ser consistente en el exigente ambiente de Nueva York.

Impacto en el roster de los Mets

Con la llegada de Polanco, el cuadro interior de los Mets se perfila como casi completo. La gerencia ahora tiene una pieza probada y de poder, que no implicó la pérdida de selecciones del Draft debido a que Polanco no recibió una oferta calificada de los Marineros.

No obstante, el trabajo de "reconfiguración" aún no concluye. El equipo neoyorquino todavía tiene importantes vacantes por cubrir en los jardines, la rotación de lanzadores y el bullpen para poder aspirar seriamente a la postemporada.