¿Cómo le ha ido al Real Madrid en sus últimas cinco visita a Alavés?

El Real Madrid juega este domingo 14 de diciembre un duelo muy importante en su recorrido en LaLiga 2025-26. Justamente, porque un revés merengue en el partido deja distintos flancos abiertos y para resolver.

El rival de turno será el Deportivo Alavés en el campo de Mendizorroza por la jornada 16, que puede ser epicentro de complicaciones madridistas o de una calma a la situación actual del equipo con los resultados.

El primer gran escenario está en la figura del entrenador merengue, Xabi Alonso, quien estaría en la cuerda floja como mandamás de ese banquillo y un revés lo dejaría fuera del cargo, según informaciones de medios como Marca.

A su vez, no es lo único sobre la mesa, porque también hay que hablar de la diferencia en puntos que se mantendría en la zona alta de la tabla de posiciones con un FC Barcelona, que ganó su duelo en la jornada y dejó el margen de ventajas en siete puntos (a falta del juego del Real Madrid).

¿Cómo le ha ido al Real Madrid en sus últimas cinco visitas al Deportivo Alavés?

El historial muestra un dominio contundente para el conjunto madridista en el careo puntual de esos cinco enfrentamientos con visita del club de la capital española. Precisamente, todos esos duelos han quedado con victoria merengue.

Eso sí, en los duelos más recientes (el 21/12/2023 y el 13/04/2025) al equipo blanco le ha costado muchísimo más sacar los tres puntos, con ambos marcadores por la mínima (0-1).

No obstante, en ese recuento de los últimos cinco como visitantes el marcador más abultado para el Madrid se repitió en dos compromisos, que finalizaron 1-4. El primero el 23 de enero de 2021 y el siguiente el 14 de agosto de 2021.

Ahora bien, en el balance general el Real Madrid también supera en victorias al Deportivo Alavés, con un 36 triunfos por solo cinco del conjunto azulón, que ha sacado tres empates en 44 encuentros oficiales.