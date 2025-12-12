Mirla Castellanos presume su renovado look en redes sociales

Suscríbete a nuestros canales

La “Primerísima de Venezuela”, Mirla Castellanos, posteó en redes sociales una fotografía luciendo radiante con su nuevo cambio de look. Con el cabello platinada y el copete bien alto, fue como la intérprete de “Señor Juez”, se mostró.

Una Mirla renovada

Un cambio de look muy apegado a su estilo clásico y elegante, que siempre la ha acompañado y la hace ser una de las cantantes criollas con más estilo.

El arreglo y estilo fue creación de su querido amigo y quien la ha acompañado por muchos momentos de su carrera, Noel Acosta, con sugerencia de Luis Capecchi.

“Hoy voy a salir a una invitación que ya les contaré. Aquí en casa lista para ir a ese compromiso y arreglada por mi amigo querido Noel”, escribió la criolla, que se encuentra radicada en Madrid, España.

Mirla aparece muy sonriente con labios rojos, camisa de rallas blancas y azules y perlas, que la hicieron lucir radiante.