Mirla Castellanos presume su renovado look en redes sociales

Con enorme sonrisa la artista mostró elegancia y clase desde España 

Por

Elvis González
Viernes, 12 de diciembre de 2025 a las 12:46 pm
Mirla Castellanos presume su renovado look en redes sociales
Mirla Castellanos / Cortesía
La “Primerísima de Venezuela”, Mirla Castellanos, posteó en redes sociales una fotografía luciendo radiante con su nuevo cambio de look. Con el cabello platinada y el copete bien alto, fue como la intérprete de “Señor Juez”, se mostró.

Una Mirla renovada

Un cambio de look muy apegado a su estilo clásico y elegante, que siempre la ha acompañado y la hace ser una de las cantantes criollas con más estilo.

El arreglo y estilo fue creación de su querido amigo y quien la ha acompañado por muchos momentos de su carrera, Noel Acosta, con sugerencia de Luis Capecchi.

“Hoy voy a salir a una invitación que ya les contaré. Aquí en casa lista para ir a ese compromiso y arreglada por mi amigo querido Noel”, escribió la criolla, que se encuentra radicada en Madrid, España.

Mirla aparece muy sonriente con labios rojos, camisa de rallas blancas y azules y perlas, que la hicieron lucir radiante.

Viernes 12 de Diciembre de 2025
