Mirla Castellanos y Rosario Pietro enloquecieron las redes con foto inédita ¡Grandes!

Suscríbete a nuestros canales

España fue el lugar perfecto para un bonito reencuentro entre las queridas artistas Mirla Castellanos y Rosario Pietro. La actriz y cantante se mostraron muy felices de estar juntas como en los viejos tiempos, y no perdieron la oportunidad para guardar el momento en un bonito fotografía que encendió la redes.

Mirla y Rosario juntas en Madrid

La intérprete de “Señor Juez”, posteó una fotografía en el Cine Capitol Gran Via, junto a Pietro, quien aparece muy sonriente y elegante vestida de negro.

En la imagen también aparecen otras dos grandes figuras, el actor Juan Carlos Gardié, y el productor musical William Luque.

Un momento de mucha felicidad que Castellanos posteó en su perfil de la camarita con un emocionante mensaje.

“Ver a mi amiga de toda la vida una compañera talentosa como Rosario Prieto. Que rico ver a tanta gente amiga venezolana querida”, escribió la cantautora de 84 años.

Venezolanos unidos

En el encuentro que fue para el estreno de la película “CREER O MORIR”, la cual Rosario es parte, estuvo también el comediante George Harris, quien se fotografió con Mirla.

“Con George nada más y nada menos. A mí me encanta cuando me ha nombrado en sus shows y yo digo, caramba que famosa estoy. Una noche de mucho talento, amigos y gente querida”, mencionó la cantautora.