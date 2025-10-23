Farándula

Mirla Castellanos y Rosario Pietro enloquecieron las redes con foto inédita ¡Grandes!

Desde la madre tierra España, las artistas se juntaron en una hermosa imagen 

Por

Elvis González
Jueves, 23 de octubre de 2025 a las 01:56 pm
Mirla Castellanos y Rosario Pietro / Cortesía
España fue el lugar perfecto para un bonito reencuentro entre las queridas artistas Mirla Castellanos y Rosario Pietro. La actriz y cantante se mostraron muy felices de estar juntas como en los viejos tiempos, y no perdieron la oportunidad para guardar el momento en un bonito fotografía que encendió la redes.

Mirla y Rosario juntas en Madrid

La intérprete de “Señor Juez”, posteó una fotografía en el Cine Capitol Gran Via, junto a Pietro, quien aparece muy sonriente y elegante vestida de negro.

En la imagen también aparecen otras dos grandes figuras, el actor Juan Carlos Gardié, y el productor musical William Luque.

Un momento de mucha felicidad que Castellanos posteó en su perfil de la camarita con un emocionante mensaje.

“Ver a mi amiga de toda la vida una compañera talentosa como Rosario Prieto. Que rico ver a tanta gente amiga venezolana querida”, escribió la cantautora de 84 años.

Venezolanos unidos

En el encuentro que fue para el estreno de la película “CREER O MORIR”, la cual Rosario es parte, estuvo también el comediante George Harris, quien se fotografió con Mirla.

Con George nada más y nada menos. A mí me encanta cuando me ha nombrado en sus shows y yo digo, caramba que famosa estoy. Una noche de mucho talento, amigos y gente querida”, mencionó la cantautora.

Jueves 23 de Octubre de 2025
