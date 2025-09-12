Mirla Castellanos revive la vez que cantó en televisión con Eduardo Serrano

Suscríbete a nuestros canales

La muerte del actor venezolano, Eduardo Serrano, ha sido un hecho que ha conmovido a miles de personas no solo en su tierra natal sino también fuera de él. Sus icónicas participaciones lograron que, se metiera en el corazón de quienes hoy lloran su partida.

Desde hace unas 6 décadas, el caraqueño acaparó la pantalla nacional con su talento y fuerza, por lo que pudo codearse con los mejores artistas del momento, como, por ejemplo, Mirla Castellanos, quien coincidió con él en un programa donde ambos lo hicieron aún más especial.

Mirla Castellanos recuerda a Eduardo

Tras conocerse la lamentable muerte de Eduardo, la cual fue anunciada por su hija Magaly, múltiples artistas enviaron sus condolencias y recordaron momentos especiales con el actor, tal como lo hizo ‘La Primerísima’.

En su Instagram, compartió un video del año 1984 cuando en una conversación con Serrano, la cantante le manifestó su deseo de cantar con ella, el cual fue aceptado de inmediato.

“Te quiero así”, fue la canción que juntos interpretaron y que, con su sentimentalismo lograron conmover a todo un país y hoy, muchas generaciones tienen la oportunidad de escuchar nuevamente.

“Hoy te despedimos con mucha tristeza y el corazón roto. Ya no habrá más sufrimiento. Mi sentido pésame a mi amiga y comadre @mirthaperez5 y a su hija @serrano_magaly de parte de mi familia y mío. A todos los miles de admiradoras de Eduardo Serrano un abrazo”, escribió Castellanos.

La muerte de Eduardo Serrano

El 8 de agosto de 2025, la actriz Magaly Serrano informó que, su exitoso padre atravesaba una difícil situación al ser diagnosticado con cáncer de células pequeñas en el pulmón que ya había hecho metástasis en su cerebro y presentaba otro foco cancerígeno en la vejiga.

Sin duda, el panorama del actor era bastante complicado. Semanas después de la noticia, fue hospitalizado en la ciudad de Miami al descompensarse productor de la misma enfermedad que, poco después, le ganó la batalla.

Eduardo tenía 82 años, vivía junto a su familia en Miami y, tenía 3 novelas escritas que soñaba con verlas en la pantalla chica, sin embargo, no cabe duda que su hija y quien fue su pareja por mucho tiempo, la cantante Mirtha Pérez, harán valer su esfuerzo.