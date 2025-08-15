El grito de orgullo de Mirla Castellanos por Venezuela desde España

Suscríbete a nuestros canales

Mientras disfrutaba de una velada en un acogedor restaurante de Madrid, España, la cantante Mirla Castellanos, no pudo evitar aflorar su amor por el país que la vio nacer y abrirse paso en la industria musical.

En la cena, ‘La Primerísima’ se reunió con la llanera Rummy Olivo y conmovieron a los presentes cantando juntas. Uno de los momentos más emotivos fue cuando Mirla habló con contundencia sobre su nacionalidad.

Mirla Castellanos ¡feliz de ser venezolana!

Frente a todos y con micrófono en mano, la nacida en Valencia expresó: “Yo quiero decir algo. Si yo no fuera venezolana, pagaría por serlo”.

Sus palabras generaron una ovación en el lugar y, por supuesto, una ola de comentarios en las redes sociales.

“Te admiro primerísima”, “Te Amamos Mirla Dios te Bendiga”, “Gracias Mirla eres orgullo venezolano”, “Eso es sentir la patria hasta los tuétanos”, fueron algunos de los comentarios en las plataformas digitales.

Mirla y Rummy juntas por Venezuela

Ambas voces se unieron esa misma noche para entonar el emblemático tema “Venezuela”. El resultado fue una explosión de sentimientos: ¡los venezolanos presentes no pudieron contener las lágrimas!

El local, con evidente orgullo, celebró la unión de estas voces históricas desde la capital española: “Ver a la Primerísima Mirla Castellanos y a Rummy interpretando este tema juntas desde Madrid, España, fue algo que nos aguó el guarapo”.

Rummy Olivo, emocionada, también se hizo eco en Instagram, donde compartió la reacción del público y agradeció: “la oportunidad de homenajear a nuestra grande @mirlalaprimerisima, queridísima y admirada por todos”.