Mirla Castellanos y Rummy Olivo se unen entre lágrimas para cantar “Venezuela”

Desde España, las voces de Mirla Castellanos y Rummy Olivo se unieron para derrochar talento en un reconocido restaurante venezolano en Madrid, donde los presentes no aguantaron las lágrimas por el emotivo momento.

Fue el pasado 3 de agosto, cuando las cantantes venezolanas se reencontraron en el local que ante la mirada de los comensales comenzaron a cantar el tema “Venezuela” de Luis Silva de manera espontánea. ‘La Flor de Zaraza’ tomó el micrófono para interpretar mientras ‘La Primerísima’ la seguía.

Por su parte, el sentimiento de nostalgia se apoderó del lugar y las personas presentes comenzaron a llorar por la emoción de revivir recuerdos del país que dejaron atrás. El vídeo que se ha hecho viral en redes sociales, generó comentarios positivos para las criollas residenciadas en España.

Voces indiscutibles de Venezuela

Mirla Castellanos y Rummy Olivo representan dos de las voces femeninas de Venezuela más destacadas, cada uno en sus respectivos géneros. Gracias a su trayectoria y aportes en la música, no solo se han ganado el respeto de los venezolanos y otros intérpretes, sino también, han dejado un legado indiscutible en la música, siendo referentes para nuevas generaciones.

La conocida como ‘La Flor de Zaraza’, representa a la música criolla, con canciones emblemáticas “De qué tamaño me quieres”, “Llegó el Joropo” y “Orgullo ser mujer”. Mientras que, ‘La Primerísima’ a sus 84 años, continua con su legado indiscutible, no solo como cantante, también como presentara y actriz, siendo un ícono en Latinoamérica.