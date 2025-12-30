Guillermo Dávila: Ella es la actual pareja del cantante venezolano

Suscríbete a nuestros canales

El actor y cantante venezolano Guillermo Dávila, es conocido por ser un rompe corazones que sostuvo relaciones con varias figuras del medio nacional. Una de las más conocidas fue con la presentadora y exreina de belleza Chiquinquirá Delgado.

Con la zuliana el intérprete de “Solo pienso en ti”, tiene una hija llamada Marielena Dávila, con quien hoy lleva una relación distante según lo indicó hace semanas en una entrevista en Perú.

Otros amores

Sin embargo, Chiqui no fue la única en el corazón del cantautor, también otras como Catherine Fulop, Rebeca Costoya, la periodista Marian Sabaté, la peruana Jessica Madueño, conocida por exponer la paternidad de Guillermo, y la actriz Denisse Dibós.

Hoy el artista de 70 años vive una estable relación con Laura Echeverría. Aseguran que ambos se casaron en el año 2007, tienen un hijo llamado Guillermo y ella le ha mostrado un amor muy grande, estando en los momentos más complicados que el intérprete ha tenido.

Gran apoyo

En el 2014 la mujer lo acompañó durante una hospitalización que vivió Dávila en San Juan, Puerto Rico, por una infección pulmonar.

En su momento se informó que Laura estaba en la ciudad de Miami, viajando rápidamente hasta la conocida “Isla del encanto”, para estar al lado de su amado.

“Guillermo se encuentra estable y los médicos le han disminuido la cantidad de medicamentos, lo cual es algo sumamente positivo. Las atenciones que está recibiendo del equipo de profesionales me da mucha confianza”, indicó en su momento.

Ambos llevan su amor lejos de las cámaras y los medios de comunicación.