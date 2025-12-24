Chiquinquirá Delgado estalla contra Guillermo Dávila: "Víctima en redes"

Suscríbete a nuestros canales

La conductora y exreina de belleza venezolana Chiquinquirá Delgado escribió un fuerte mensaje en las redes sociales a su expareja Guillermo Dávila. La zuliana defendió la postura de su hija Marielena, de tener distancia con el intérprete de “Solo pienso en ti”.

Motivo de la distancia entre padre e hija

La situación comenzó hace día cuando Guillermo expresó sin filtros en una entrevista para el show “El Valor de la Verdad”, no tener comunicación con su hija, quien en el 2026 se casará.

El artista comentó que son ocho años lejos de la joven, destacando que aún esperaba que le respondiera un mensaje.

“Mi hija está brava conmigo, pero ya de grande. Estoy esperando a que vuelva a responderme un mensaje que le puse hace como ocho años”, comentó

En este sentido, el protagonista de la novela “Ligia Elena”, mencionó que no tenía idea del por qué de la molestia de la joven, pero creer que puede ser por los problemas de paternidad que había presentado él con su hijo Vasco Madueño.

Chiqui en defensa de Marielena

La conductora de “Mira quién baila”, salió en defensa de su hija mayor, con un duro mensaje, resaltando que el artista de 70 años fue un padre ausente y sin responsabilidades.

“El instinto de un padre o una madre es proteger a sus hijos, no exponerlos ni inventar historias falsas para su beneficio. Muchos padres abusivos escondidos detrás de una fachada de víctima en redes sociales, triste por los hijos de personajes como estos, que tienen que ver y leer tantas injusticias”, escribió.

El texto dejó al público impactado, ya que creían que los tres mencionados mantenía una relación cordial. Chiqui y Dávila se casaron el 21 de septiembre de 1991 y dos años más tarde se divorciaron.