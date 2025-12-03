Chiquinquirá Delgado contó el regalo que no le gustó de Jorge Ramos

Suscríbete a nuestros canales

La presentadora y exreina de belleza venezolana, Chiquinquirá Delgado, contó en una reciente entrevista un regalo que no fue de su agrado, realizado por su pareja, el periodista mexicano Jorge Ramos.

Un regalo no deseado

La belleza zuliana que triunfa en Estados Unidos, vive una historia de amor muy bonita con Jorge, que comenzó en el año 2011. Desde entonces han compartido viajes, cenas, eventos, actividades y programas, que los hace una de las parejas más estable del entretenimiento.

Sin embargo, Delgado recibió un regalo que no fue de su agrado, así lo admitió en una alfombra roja. Se trató de un collar de perlas negras, que rechazó al verlo.

“No pude disimular mi cara. Nunca me han gustado las perlas y negras menos, el pobre hombre devolvió el regalo”, dijo la belleza sin nada de filtros.

La Miss Zulia 1990 comentó que el obsequio fue cuando apenas estaba comenzando su romance con el antiguo presentador del Noticiero Univisión.

Un amor único

El rechazo del regalo por parte de la venezolana, parece que no fue un impedimento para que ambos estén más unidos que nunca. En diversas entrevistas la conductora del popular show “Mira quién baila”, ha comentado el cariño que siente por su pareja.

Es tanto la química y conexión que ambos tienen, que para Jorge, Carlota, hija menor de Chiqui, es como una hija con quien ha asistido al concierto de Taylor Swift y hasta un muñeco Labubu le ha regalado.