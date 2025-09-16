Jorge Ramos se reinventa con un proyecto familiar: ¿De qué se trata?

Suscríbete a nuestros canales

El reconocido periodista mexicano Jorge Ramos se embarca en un nuevo proyecto que involucra a su familia, en especial a su hija Paola con quien conserva una relación estrecha.

En la búsqueda de reinventarse tras su repentina salida de “Noticias Univisión”, la pareja de Chiquinquirá Delgado regresó con un espacio renovado al cual llamó “Así veo las cosas” a través de su casal de YouTube.

Sin embargo, esto no ha sido suficiente, por eso, anunció el lanzamiento del podcast The Moment junto a su hija. Esta nueva iniciativa fue aplaudida por la presentadora venezolana, quien depositó un comentario en apoyo a su enamorado: "Amo esto tanto”, dijo.

Iniciativa de Jorge Ramos

El ingenio de Jorge Ramos surgió gracias a la comunicación constante con Paola a través de mensajes para dialogar sobre lo que ocurre en Estados Unidos y así nació la idea de este podcast.

"Un espacio para las conversaciones que hemos tenido el uno con el otro durante años sobre este país, sobre nuestra comunidad, sobre lo que significa vivir en un momento tan incierto como este", dijo el comunicador social.

¿Cuándo estrena?

The Moment será un podcast completamente en inglés y servirá para entrevistar políticos, activistas, escritores, artistas y otras personalidades importantes de la actualidad mundial.

El nuevo espacio de Jorge Ramos estrenará este próximo 17 de septiembre. Además, es una producción bajo el sello de iHeart Radio y Radio Ambulante Studios.

"Necesitamos conversaciones profundas para ayudarnos a entender lo que está pasando y nuestro nuevo show, The Moment, será el hogar para esas conversaciones", comentó Paola Ramos.