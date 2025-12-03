MLB: Toronto sigue sumando brazos: Cody Ponce firma por 3 años tras brillar en Corea

Suscríbete a nuestros canales

Los Azulejos de Toronto continúan agresivos en su misión de reforzar su cuerpo de lanzadores durante esta temporada baja. Este martes, la franquicia canadiense oficializó la firma del pitcher derecho Cody Ponce, quien regresa a las Grandes Ligas tras una temporada histórica en la KBO (Liga de la Organización Coreana de Béisbol).

El Acuerdo

Según reportes del periodista de ESPN, Jeff Passan, Ponce llegó a un acuerdo con la organización canadiense por tres años y 30 millones de dólares, una cifra que refleja la alta valoración de su evolución en el béisbol asiático.

Dominio absoluto en Corea

El derecho viene de una campaña de ensueño con los Hanwha Eagles, donde sus números lo perfilan como el favorito para ganar el premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la KBO 2025, además de haber asegurado el galardón al mejor lanzador (Premio Choi Dong-won).

Sus estadísticas en 2025 fueron demoledoras:

Récord: 17 victorias y solo 1 derrota en 29 aperturas.

Efectividad (ERA): Un minúsculo 1.89.

Control (WHIP): 0.94.

Ponches: 252 en total (nuevo récord de la liga en una sola temporada).

Promedio de ponches: 12.6 por cada nueve entradas.

Labor: 180.2 entradas lanzadas.

El lanzador de 31 años no solo fue consistente, sino explosivo: el pasado 17 de mayo estableció un récord de un solo juego en la KBO al propinar 18 ponches en una sola salida.

Regreso a las Mayores

Ponce busca redención en la MLB. Su última aparición en la gran carpa fue en la temporada 2021 con los Piratas de Pittsburgh, donde dejó números modestos: efectividad de 5.86 y un WHIP de 1.54 en 55.1 entradas, con una tasa de ponches mucho menor (7.8 por cada 9 innings) a la mostrada en Asia. Toronto apuesta a que la madurez y los ajustes mecánicos realizados en Corea se trasladen con éxito a la Liga Americana.

Una rotación millonaria

Con esta incorporación, la gerencia de los Blue Jays envía un mensaje claro de "ganar ahora". El equipo ya ha desembolsado cerca de 240 millones de dólares en lanzadores abridores en esta agencia libre, cifra que incluye la reciente y sonada contratación del as Dylan Cease a finales de noviembre.