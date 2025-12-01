¡Doble y Liderato! Emisael Jaramillo arranca el meeting de Gulfstream Park con gran ímpetu

Suscríbete a nuestros canales

El látigo criollo Emisael Jaramillo comenzó con buen pie el Championship Meet de Gulfstream Park. La temporada invernal, que se extiende desde el 27 de noviembre hasta el 29 de marzo, lo encuentra en la cima de la estadística de jinetes gracias a cinco victorias acumuladas durante el fin de semana.

El Doblete que Marcó la Diferencia: Gulfstream Park Jinete Estados Unidos

Tras un sólido sábado 29 de noviembre, donde el criollo sumó tres victorias que incluyó un stakes, Jaramillo demostró que su ímpetu no mermó. El domingo, de las cuatro montas que realizó, ganó en par de ocasiones. Una de estas victorias la consiguió con su compatriota, el entrenador Víctor Barboza Jr.

Detalles de la Doble Victoria Dominical

La primera alegría llegó en la quinta carrera de la tarde, un Hándicap de $100.000 reservado para yeguas de tres y más años. Jaramillo se impuso con la alazana Great Venezuela, capaz de dejar un dividendo de $4.00 por ganador en taquilla.

Posteriormente, el "muchacho de la película" protagonizó la sorpresa de la jornada en la novena carrera, un Allowance Optional Claiming con recorrido de 1.600 metros. A bordo de la castaña Minty, entrenada por Mark E. Casse, Jaramillo rompió la taquilla con esta yegua que fue capaz de agenciar 1:39.94 para el recorrido. El dividendo para los "jaramilleros" fue extraordinario: pagó $23.60 a ganador, $11.60 el place y $8.40 el show.

Liderato: Championship Meet Victorias Jinetes

Este fin de semana espectacular permite al jinete venezolano consolidarse en el liderato del Championship Meet con un total de siete triunfos, y así superar por una sola victoria a su más cercano rival, Miguel Ángel Vásquez, quien cerró el fin de semana con seis conquistas.