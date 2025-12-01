Karol G complace a sus fans con un exclusivo programa televisivo: fecha y horarios

Suscríbete a nuestros canales

Para sumergir a sus fanáticos en el universo de su más reciente álbum ‘Tropicoqueta’, Karol G anunció el estreno de ‘La Premiere’, un especial televisivo con detalles inéditos de su creación musical.

El material estará disponible por ahora para 18 países, el 07 de diciembre para que los televidentes disfruten en simultáneo desde sus hogares, una cita imperdible para los fieles seguidores de la colombiana.

“Este 7 de diciembre… un continente entero y hasta países de otros continentes se reúnen a la misma hora en simultáneo frente al TV y en el canal local de su propio país. Así que arma tu combo y pónganse de acuerdo… en qué casa, snacks, outfit, mood… que esa noche tenemos una cita que nadie puede perderse”, anunció la artista.

Sin embargo, destacó que más países se sumarán en los próximos días, por lo que deben estar atentos a sus redes sociales para confirmar la hora y el canal de transmisión.

Horario y canal de ‘La Premiere’