¡El legado continúa! Anuncian álbum póstumo de Jenni Rivera

Suscríbete a nuestros canales

La espera ha terminado para los millones de fanáticos de Jenni Rivera. A casi 13 años de su trágica partida, la cuenta oficial de la icónica "Diva de la Banda" confirmó el lanzamiento de un nuevo álbum póstumo titulado ‘La Gran Señora’.

El material discográfico estará disponible en el mercado el próximo 05 de diciembre, coincidiendo con la víspera de su aniversario luctuoso, el 09 de diciembre.

Voces inéditas de 2009

El anuncio oficial se produjo luego de una serie de publicaciones en las redes sociales de Jenni Rivera, que generaron gran expectativa. Un emotivo video reveló la clave de esta producción: “En el 2009 Jenni nos dejó su voz. Hoy le agregamos la banda. El legado continúa”.

‘La Gran Señora’ cuenta con 13 canciones y utiliza grabaciones inéditas que la cantante realizó en el año 2009, tres años antes de su trágico final.

Los extractos originales han sido rescatados y adoptados con arreglos de banda sinaloense, el género que la catapultó a la fama y la convirtió en una de las figuras más influyentes.

El adiós a la Diva de la Banda

Jenni Rivera falleció a los 43 años, el 09 de diciembre de 2012, en un fatal accidente aéreo en Nuevo León, México. La aeronave privada en la que viajaba se desplomó minutos después de despegar de Monterrey.

Según el informe oficial de la Dirección General de Aeronáutica Civil la tragedia se originó tras fallas estructurales y pérdida de control en pleno vuelo, relacionadas con el desgaste de la aeronave.