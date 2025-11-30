Inter Miami se corona campeón de su Conferencia en la MLS con ayuda de Telasco Segovia

Suscríbete a nuestros canales

Inter Miami sigue dando pasos agigantados con miras al gran objetivo: sumar la primera corona en la MLS. Y por lo pronto, encaminados ya van en esa dirección y lo ratificaron este sábado 29 de noviembre al conquistar la Conferencia Este y con presencia de un venezolano: Telasco Segovia.

Lionel Messi y compañía fueron una apisonadora ante su rival de turno, el New York City FC, que recibió una contundente derrota con marcador de 5 goles por 1, liderados en los tantos por una gran participación de Tadeo Allende que firmó tres de esas dianas (14', 23' y 89').

A su vez, aportaron en la faena goleadora Mateo Silvetti al 67' y el criollo Telasco Segovia al 83', que finalizó de gran manera un contragolpe armado entre Messi y Alba, que terminó asistiéndolo para el tanto.

Lionel Messi y su Inter Miami a las puertas de la MLS

El equipo dirigido por Javier Mascherano sigue enfilado con este paso a encontrar darle al club el título más importante y esperado: la Major League Soccer, que nada más y nada menos sería el primero para la organización de Fort Lauderdale.

La fecha ya está apuntada en el calendario, solo hay que buscar el próximo sábado 6 de diciembre para que Lionel Messi lidere a los suyos en esa meta ante Vancouver Whitecaps o San Diego FC, que juegan esta misma noche la otra final de Conferencia (Oeste) y que además le daría la oportunidad de sumar un nuevo galardón a su extenso palmarés.

Este partido ante New York puede ser ilusionante para el cuadro rosa porque demostró poder en el colectivo. Una muestra está en que, pese a que su referente no anotó, el conjunto pudo encontrar respaldo en figuras especiales como Tadeo Allende, Mateo Silvetti y Telasco Segovia.

Esto último sin duda alguna es clave para subir toda la ilusión en el Inter Miami y en un Lionel Messi que estará más contento si a su gran capacidad para jugar al fútbol se le asocia jugadores encendidos en buena racha.