MLS

Inter Miami se corona campeón de su Conferencia en la MLS con ayuda de Telasco Segovia

Por

Meridiano

Sabado, 29 de noviembre de 2025 a las 10:13 pm

Inter Miami jugará la final ante Vancouver Whitecaps o San Diego FC, que juegan esta misma noche la otra final de Conferencia (Oeste)

Suscríbete a nuestros canales

Inter Miami sigue dando pasos agigantados con miras al gran objetivo: sumar la primera corona en la MLS. Y por lo pronto, encaminados ya van en esa dirección y lo ratificaron este sábado 29 de noviembre al conquistar la Conferencia Este y con presencia de un venezolano: Telasco Segovia.

Lionel Messi y compañía fueron una apisonadora ante su rival de turno, el New York City FC, que recibió una contundente derrota con marcador de 5 goles por 1, liderados en los tantos por una gran participación de Tadeo Allende que firmó tres de esas dianas (14', 23' y 89').

A su vez, aportaron en la faena goleadora Mateo Silvetti al 67' y el criollo Telasco Segovia al 83', que finalizó de gran manera un contragolpe armado entre Messi y Alba, que terminó asistiéndolo para el tanto.

Lionel Messi y su Inter Miami a las puertas de la MLS

El equipo dirigido por Javier Mascherano sigue enfilado con este paso a encontrar darle al club el título más importante y esperado: la Major League Soccer, que nada más y nada menos sería el primero para la organización de Fort Lauderdale.

La fecha ya está apuntada en el calendario, solo hay que buscar el próximo sábado 6 de diciembre para que Lionel Messi lidere a los suyos en esa meta ante Vancouver Whitecaps o San Diego FC, que juegan esta misma noche la otra final de Conferencia (Oeste) y que además le daría la oportunidad de sumar un nuevo galardón a su extenso palmarés. 

Este partido ante New York puede ser ilusionante para el cuadro rosa porque demostró poder en el colectivo. Una muestra está en que, pese a que su referente no anotó, el conjunto pudo encontrar respaldo en figuras especiales como Tadeo Allende, Mateo Silvetti y Telasco Segovia.

Esto último sin duda alguna es clave para subir toda la ilusión en el Inter Miami y en un Lionel Messi que estará más contento si a su gran capacidad para jugar al fútbol se le asocia jugadores encendidos en buena racha.

 

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Gulfstream Park Internacional
Sabado 29 de Noviembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Fútbol