La Rinconada: La primera válida del 5y6 vuelve a modificar su nómina de participantes

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 30 de noviembre, a partir de la 1:00 de la tarde, continúa el desarrollo del tercer meeting de la temporada 2025 con la programación de 12 competencias de la reunión número 46 en el hipódromo La Rinconada.

Retirados: La Rinconada 5y6 nacional

En horas de la mañana de este sábado 29 de noviembre, el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) dio a conocer, a través de las redes sociales la lista de un nuevo ejemplar retirado que no se dará de la partida en una de las pruebas válidas para el 5y6 y que se une al retiro de la gran favorita Kalsa.

Precisamente es en la séptima del programa, primera válida reservada para yeguas nacionales e importados de tres años debutantes o no ganadoras, en distancia de 1.200 metros.

El primer ejemplar retirado en dicha carrera fue Kalsa por presentar Inapetencia del trainer Fernando Parilli Araujo y que sería montada por Oliver Medina y le correspondía salir por el puesto de pista cinco.

Nuevo retiro: Carreras ejemplares

Ahora bien, hace poco minutos se pudo conocer que en dicha carrera se presenta un nuevo retiro y no es otra que la yegua Bella Zafiro que iba a una nueva presentación con el jinete aprendiz Ángel Ybarra y el entrenamiento de German Rojas Jr.

La alazana de tres años presentó Traumatismo Miembro Anterior Derecho y por ende no se dará de la partida, esta hija de Vacation en Piu Bella por Keep Thinking tiene campaña hasta ahora de siete actuaciónes para cero triunfos.

Hasta el momento: Retiros La Rinconada reunión 46

Cabe destacar que hasta el momento dicha reunión a celebrarse mañana domingo 30 de noviembre cuenta con seis retiros y dos de ellos es en esta primera válida. A pesar de estas ausencias, todo está preparado para una emocionante jornada.

Faltan pocas horas para que dé inicio una nueva reunión de carreras que promete ser interesante de principio a fin. Los aficionados pueden esperar una competencia repleta de sorpresas y actuaciones destacadas, ya que los caballos que participarán han demostrado su calidad y potencial en entrenamientos previos.