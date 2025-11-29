¡Urgente, urgente! Retirada la línea nacional de La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 30 noviembre, se realizará la reunión 46 en las instalaciones del hipódromo La Rinconada, con una programación de 12 carreras sin pruebas selectivas y el atractivo 5y6 nacional con un importante premio de $1.250.000 al ticket único para seis aciertos.

Kalsa: Retiro 5y6 La Rinconada Datos hípicos

La mañana de este sábado 29 de noviembre, el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) dio a conocer, a través de las redes sociales la lista de los ejemplares que no participarán en la mencionada jornada dominical.

Uno de ellos se dará en la séptima competencia, primera válida para el juego del 5y6 Nacional, que fue reservada para yeguas nacionales e importadas de tres años, debutantes o no ganadores, en distancia de 1.200 metros.

De las 12 participantes que conformarán la nómina la que no estará en acción es la castaña tresañera Kalsa (número 5), la cual iba a ser montada por el aprendiz Oliver Medina y entrenada por Fernando Parilli Araujo para los colores del Stud Z.M.

A su vez, la potra venía de reaparecer al óvalo caraqueño tras 49 días sin correr y se perfilaba como la primera favorita para Gaceta Hípica.

Su última actuación pública fue el 12 de octubre, pues fue capaz de llegar segunda a 5 3/4 cuerpos de la ganadora Queen Alabama.

Motivo del Retiro de Kalsa

Mediante la información del INH publicada este mismo sábado 29 de noviembre, Kalsa quedó retirada por Inapetencia.